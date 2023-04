To już ponad dwa tygodnie, od kiedy Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka pochwalili się w sieci, że zostali małżeństwem. Od tamtej pory przebywali w Miami, gdzie zresztą zorganizowany był ich ślub. Każdego dnia w mediach społecznościowych zdają relacje ze wspólnych małżeńskich chwil, a także pokazują nowe kadry z ich ślubu. Teraz postanowili zaprezentować internautom swoje ślubne obrączki. Choć przykuły one uwagę fanów, to jednak internauci zwrócili także uwagę na to, co piłkarz napisał w opisie swojego do zdjęcia. Niektórzy nie mogą powstrzymać się od prześmiewczego komentarza. Jakub Rzeźniczak prezentuje ślubne obrączki. "Pozostaną z nami na zawsze" Na Instagramie Jakuba Rzeźniczaka pojawił się post z kilkoma zdjęciami obrączek, które pod koniec listopada piłkarz i jego żona założyli sobie na palce podczas ślubnej ceremonii w Miami. W kilku słowach, które sportowiec dodał do posta, podziękował producentowi ślubnej biżuterii: - Dziękujemy za wymarzone obrączki, które będą z nami na zawsze - napisał. Zobacz także: Paulina Nowicka w mikro mini i bluzce z dekoltem do pasa w objęciach Jakuba Rzeźniczaka. Gorące ujęcie! Trudno powiedzieć, czy Jakub Rzeźniczak domyślał się, że takie sformułowanie myśli nie zostanie przez niektórych internautów odebrane z powagą. Nie da się ukryć, że jego bujne życie związkowe przez ostatnie lata dostarczało mediom pożywki. Po tym, jak piłkarz porzucił ciężarną Magdalenę Stępień, wiele osób przestało darzyć go sympatią. Tym bardziej sceptycznie przyjęli wieści o nowym, szczęśliwym związku gwiazdora Wisły Płock i jego nowej ukochanej, a wieść o ślubie była już prawdziwym szokiem. Choć to poważny krok, niektórzy zdają się już odliczać dni do chwili, kiedy druga żona piłkarza dołączy do licznego grona jego "byłych" . To można wyczytać z...