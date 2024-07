Media rozpisują się o związku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, ale w życiu jej byłego męża dzieje się równie dużo. Aktor od kilku miesięcy spotyka się z atrakcyjną brunetką, a paparazzi zdążyli przyłapać ich już na kilku randkach. Przypomnijmy: Rozenek zabrał nową miłość na randkę do McDonalda

Związek Jacka Rozenka wydaje się równie poważny, co nowa relacja Perfekcyjnej. I jak w każdym związku, przychodzi pora na kluczowe momenty, które mogą zadecydować o jego przyszłości. Jak donosi "Show", Jacek i Katarzyna wyjechali niedawno na wspólne wakacje z synami Rozenka. Ma to być prawdziwy test dla partnerki celebryty, który chciałby, aby jego pociechy zaakceptowały jego nową miłość.

Na pewno ten wyjazd jest dla aktora bardzo ważny. Chce, żeby synowie zaakceptowali jego sercowy wybór, by nie powtórzyła się sytuacja sprzed lat, kiedy to starszy syn aktora, Adrian, nie przyjął do wiadomości, że jego ojciec porzucił matkę dla Małgosi. Katarzyna będzie musiała więc zawalczyć o sympatię synów ukochanego - czytamy w "Show".