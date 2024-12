Choć nie mieli łatwego startu, dziś Rzeźniczakowie mają wokół siebie pokaźną rzeszę sympatyków, którzy trzymają za nich kciuki. Niewątpliwie motywuje to ich do tego, by śmielej dzielić się urywkami z życia prywatnego w mediach, co pokazuje chociażby to, jak ochoczo opowiadają o swoim rodzicielstwie. Para chętnie wyznaje sobie również publicznie miłość, a tym razem Paulina zaskoczyła rozczulającym nagraniem.

Paulina Rzeźniczak pokazała nagranie z porodówki

Paulina i Kuba Rzeźniczak są razem od niespełna czterech lat, a od dwóch - są małżeństwem. Z uwagi na liczne skandale w życiu piłkarza, zakochani na start musieli stawić czoła ogromnej krytyce, a internauci przez długie tygodnie ostrzegali jego ukochaną... przed nim samym. Odbiorcy nie wierzyli bowiem w szczere intencje sportowca i sugerując się jego wcześniej nieudanymi związkami, podejrzewali, że i ta relacja szybko się rozpadnie.

Rzeźniczak jednak stale próbował udowadniać, że naprawdę odnalazł prawdziwą miłość, a gdy okazało się, że Paulina spodziewa się dziecka deklarował, że jest najszczęśliwszy na świecie. Od narodzin małej Antosi para chętnie relacjonuje w sieci swoje rodzinne życie, co z czasem przekonało internautów, że Kuba rzeczywiście się zmienił i bardzo dba o ukochaną oraz córeczkę. Rok 2024 upłynął więc im pod znakiem wielkiej miłości i radości, ale i zmian, ponieważ przenieśli się znad morza do Warszawy. Teraz Paulina i Jakub postanowili krótko podsumować to, co spotkało ich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Opublikowali wzruszający filmik, zaczynający się od nagrania Pauliny... z porodówki. Ta zwróciła się w nim do nienarodzonej jeszcze wtedy córeczki, informując o postępach porodu.

Córeczko leżę, mam już skurcze. Już niedługo będziemy razem, kocham cię

Dalej możemy zobaczyć mnóstwo ujęć z Antosią od momentu jej narodzin, aż niemal do chwili obecnej. Przyjście na świat córeczki wywróciło do góry nogami życie Rzeźniczaków i, jak przyznali, był to dla nich najważniejszy moment w 2024 roku.

2024 na zawsze zostanie dla nas wyjątkowy. Dziękujemy

W komentarzach oczywiście nie zabrakło słów zachwytu. Mimo początkowej niechęci odbiorców, obecnie Paulina i Kuba mają przy sobie pokaźne grono oddanych fanów, którzy ze wzruszeniem obserwują ich wspólną historię.

Antosia to jeden z największych słodziaków tego roku

Piękny rok za Wami, a przed Wami jeszcze więcej zachwytów, pięknych momentów i obserwacji, jak cudnie rozwija się ta młoda księżniczka... i tego Wam życzę, żeby każdy dzień był pełen uśmiechu, radości i zachwytów

Jesteście przykładem tego, że odpowiednią osobą u boku może odmienić wszystko na lepsze. Jesteście piękni i kochacie się, to widać i oby tak dalej

Również i my cieszymy się, że rok 2024 był dla Pauliny i Kuby tak udany!

