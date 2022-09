Adam Levine znów zostanie ojcem! 

Adam Levine został ojcem! Muzyk trzy dni temu powitał na świecie swoją córeczkę - Dusty Rose Levine! Muzyk od dłuższego czasu związany jest Behati Prinsloo, piękną modelką. Kilka miesięcy temu wiele fanek Adama Levine przeżyło rozczarowanie, kiedy lider zespołu Maroon 5 pochwalił się na Instagramie ciężarną partnerką. Nie da się ukryć, że gwiazdor jest bardzo szczęśliwy, a Dusty będzie córeczką tatusia. Muzyk z niecierpliwością czekał, a dziewczynka pojawi się na świecie. Kiedy to się stało, Adam Levine pokazał na swoim profilu na Instagramie rozczulające zdjęcie z Dusty Rose. Widać na nim, jak dziecko smacznie śpi na klatce piersiowej swojego taty. Teraz już nie mamy wątpliwości, że gwiazdor będzie opiekuńczym i troskliwym tatą. Fanki też są zachwycone i w komentarzach nie szczędzą mu komplementów. Nas bardzo rozczuliło to zdjęcie, a Was? Zobacz: Tak wyglądała suknia ślubna żony Adama Levine. Jest olśniewajaca​ Adam Levine został ojcem! Aktor jest bardzo szczęśliwy