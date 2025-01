Ale niespodzianka! Artur Orzech podzielił się radosnymi wieściami, że kolejny raz jego rodzina się powiększy. W zeszłym roku został tatą po raz pierwszy, a teraz ogłosił, że w drodze jest kolejne maleństwo. w 2025 roku będą już we czwórkę:

Artur Orzech, znany prezenter telewizyjny, ogłosił wyjątkową wiadomość: w 2025 roku jego rodzina powiększy się o kolejnego członka. Informacja, która pojawiła się tuż przed świętami, wzbudziła ogromne zainteresowanie w mediach oraz wśród fanów.

Artur Orzech opublikował wzruszające zdjęcie ukochanej, która pozuje z dużym ciążowym brzuszkiem, wraz ze starszym synkiem. Piękne rodzinne zdjęcie podpisał: