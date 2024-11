Odkąd Marcin Hakiel ujawnił swój związek z Dominiką, kobieta budzi ogromne zaciekawienie opinii publicznej. Sama zresztą chętnie wychodzi im naprzeciw i stara się pozostać aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje urywki z życia. Po tym jednak, jak poinformowała, że spodziewa się z tancerzem dziecka, wycofała się nieco i sporadycznie zamieszcza nowe wzmianki. Tym razem podzieliła się osobistym wyznaniem.

Marcin Hakiel i Dominika są ze sobą od nieco ponad roku, jednak ich relacja szybko zaczęła nabierać powagi. Tancerz nie zwlekał z przedstawieniem jej światu, a po zaledwie kilku miesiącach znajomości zrobili sobie wspólne tatuaże! Oboje od początku chętnie chwalą się swoją miłością, a Michał nie ma oporów, by zabierać ukochaną na imprezy branżowe. To właśnie na jednej z nich, kilka miesięcy temu, poinformowali, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka!

Parę tygodni temu wyszło również na jaw, że para jest już po zaręczynach, co skrzętnie ukryli przed światem. Ostatnio nawet fani zaczęli zastanawiać się, czy Marcin i Dominika aby nie są już po ślubie. Nie w sposób zaprzeczyć, że odbiorcy im kibicują i trzymają za nich kciuki. Nic więc dziwnego, że zmniejszona aktywność Dominiki na Instagramie zwraca ich uwagę i budzi szereg pytań. W końcu ta postanowiła wyjść im naprzeciw i urządziła na swoim profilu Q&A, podczas którego odpowiedziała na wiele z nich.

Jedno z pytań dotyczyło jej samopoczucia w ciąży. Jak wiadomo, maleństwo ma przyjść na świat lada moment, a ostatnie chwile przed porodem nierzadko dają przyszłym mamom mocno w kość. Okazało się, że i Dominika nie ma lekko. Przyznała, że zmaga się z licznymi dolegliwościami.