23 czerwca to ważne święto dla wszystkich ojców. Gwiazdy też świętują tego dnia i w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo poruszających wpisów i wyjątkowych kadrów. Jan Dąbrowski i Jakub Rzeźniczak pochwalili się prezentami...

Ta niedziela jest wyjątkowym dniem dla wszystkich ojców, a gwiazdy i influencerzy z tej okazji opublikowali mnóstwo wpisów. Niektóre z nich są naprawdę poruszające. Jan Dąbrowski, który jest ojcem trzech córek napisał wprost, że uwielbia być ich tatą i przy okazji złożył też życzenia dla wszystkich ojców.

Z kolei Jakub Rzeźniczak spędza Dzień Ojca na pierwszych wakacjach z córeczką. Piłkarz nie tylko pokazał wyjątkowe kadry z córką, ale okazuje się, że otrzymał też wyjątkowe prezenty.

Na poruszający wpis zdecydował się Aleksander Baron, który zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy został tatą: