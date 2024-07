P { margin-bottom: 0.21cm; }STRONG { font-weight: bold; }

Agnieszka Chylińska wraca po 7 latach przerwy z nową płytą "Forever Child" i ujawnia, że kiedy wszyscy myśleli, że jest niesamowicie zadowoloną i szczęśliwą z życia matką, żoną, kobietą... wcale tak się nie czuje i jest na życiowym zakręcie. Chylińska była dziś gościem w Dzień Dobry TVN, w którym chwaliła się płytą, która po dwóch dniach jest na 3 miejscu sprzedaży w Polsce, ale też żaliła się, że nie jest to dla niej najszczęśliwszy czas w życiu. Przez ostatnie lata pojawiły się troski, które ją przytłoczyły i przez to nie mogła wcześniej wejść do studia nagrać materiału i to nie jest tak, jak pisali fani, że zapomniała o muzyce...

Uważam, że jeśli ewidentnie coś ci się w życiu piep... to i tak jest fajnie nagrać fajną płytę. Staram się przekuć to coś twórczego i nie skupiać się na negatywnym myśleniu - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Dlaczego Agnieszka Chylińska nie jest szczęśliwa?

Kiedy wydawała poprzednią płytę, była bardzo szczęśliwa, teraz jest inaczej.

Wtedy byłam szczęśliwa i też można nagrać fajną płytę. Teraz jest inny czas i mam nadzieję, że prywatnie zbiorę się do kupy na fajną prostą, żeby kiedyś się śmiać z tego wszystkiego, co dzieje się dziś. (...) Jestem obrażona na to, że życie mnie zaskoczyło różnymi troskami, których nie chciałam. Ale jestem ciekawską babą i żyję po to, żeby zobaczyć co jest za zakrętem - powiedziała w studio DDTVN Chylińska.

Kilka dni temu ukazał się przejmujący wywiad Chylińskiej w "Rzeczpospolitej", w którym artystka wyznaje, że nową płytą pokazuje swoje rozczarowanie, też rodziną.

Chylińska rozczarowana ideałem macierzyństwa.

I nie chodzi o to, że jestem nim totalnie rozczarowana, chociaż trochę tak. Kiedy wchodzi się w miłość bez asekuracji, brawurowo – łatwo się wyp... (...) Chciałam się bardzo wpisać w model standardowej rodziny. Naprawdę wierzyłam w to, że będę szczęśliwa na wsi, rodząc kolejne dzieci, robiąc te pier... krupniki, ciesząc się, bo mąż właśnie macha mi z ogrodu. Ale życie weryfikuje wszystko i daje po ryju. Okazało się, że to nie jest życie dla mnie. Przynajmniej nie w stu procentach! Teraz jest taki moment przyczajenia. Moja najmłodsza córka ma już cztery lata i mogę wracać do dawnej siebie właśnie dlatego, że mam męża i mam rodzinę. A chcę też, k..., pojechać na mecz! Muszę jechać do kolegów! Muszę się wyszaleć! - powiedziała Chylińska w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Chylińska nie wie jak żyć.

Agnieszka Chylińska zdradziła też, że wcześniej również miewała zwątpienie w życie i chciała skończyć jak Joplin czy Cobain. Ale się zakochała i znowu zapragnęła żyć.

Taki był mój sztywny plan, jeden z wielu, które nie wyszły. Kochałam Janis Joplin i chciałam skończyć tak jak ona. Jedyną wartością mojego życia wydawał mi się wielki performance Chylińskiej dla ludzi. (...) Zakochałam się i znowu chciałam żyć. Może jestem jak pies z sierocińca? Musiałam poczuć miłość, żeby się otworzyć. Ale teraz jestem na zakręcie. (...) Najbardziej w ostatnich latach zniszczyło mnie poczucie, że już wiem jak żyć. Nie. Nie wiem jak żyć. I mówi to kobieta, która ma 40 lat, która coś tam pozornie ogarnia - czytamy w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Agnieszka Chylińska wydała nową płytę, ale przyznaje, że nie jest to dla niej najszczęśliwszy czas.

Agnieszka Chylińska jeszcze do niedawna pozowała na szczęściarę, która ma rodzinę i piękne życie.

Agnieszka Chylińska nie chce zdradzić, jakie największe troski spadły na nią ostatnimi czasy.