Agnieszka Chylińska otrzymała platynową płytę za swój album "Never Ending Sorry". Odebrała ją podczas gali Bestsellerów Empiku 2022 i była to dla niej niezwykle wzruszająca chwila. Teraz artystka opublikowała w sieci emocjonalny post, w którym wyznaje, że sukces jej najnowszego wydawnictwa to "owoc bezsennych lat i samotności w towarzyszeniu czujnym i nadziejnym jej najbliższym":

To próby podnoszenia się po kolejnej niekończącej się batalii.

Pełna przejęcia wspomina o tragedii i dramacie jej bliskich a także pisze o "człowieku, który ją okradł".

Agnieszka Chylińska o platynowej płycie za "Never Ending Sorry"

Agnieszka Chylińska cieszy się z platynowej płyty za "Never Ending Sorry". Takie wyróżnienia nie są dla niej czymś nowym, jednak to ostatnie jest dla niej szczególnie ważne. Artystka przyznała, że zazwyczaj oddaje nagrody tego typu na cele charytatywne, by zysk z nich mógł pomóc w powrocie do zdrowia komuś innemu, jednak tym razem platynowa płyta trafi do domu jej mamy:

PLATYNOWA PŁYTA

To nie jest moja pierwsza Platyna. To prawda. Po prawie trzydziestu latach można odruchowo odkładać kolejny platynowy krążek w szykownej ramie na zblazowaną ścianę, z mnóstwem nagród... Nie mam takiego miejsca. Większość statuetek, Złotych Płyt oddałam na wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Przydają się wtedy bardziej, niż kurząc się w moim pokoju. Mają swoje drugie życie. Ale Platynowa Płyta za sprzedaż albumu "Never Ending Sorry" pojedzie ze mną do Mojej Mamy. Pochwali się koleżankom, będzie dumna.

To dla niej takie ważne.

Agnieszka Chylińska wyznaje: "To próby podnoszenia się po kolejnej niekończącej się batalii"

Agnieszka Chylińska na koncertach i przed kamerami jest pełna energii a uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Jednak gdy gasną światła fleszy zwraca do swojego codziennego życia. Mało o nim mówi. Niewiele wiadomo o nawet o tym, kim jest mąż Agnieszki Chylińskiej, a dopiero po latach przyznała, że jej dzieci "są wyjątkowe". Jest oddaną mamą i wdzięczną za każdy dzień, chociaż los mocno ją doświadczył.

Przy okazji zdobycia platynowej płyty za nowy album ponownie wraca do przeszłości. Tym razem wspomina o człowieku, który ją okradł, a także o śmierci męża swojej ukochanej managerki, które wpłynęły na życie ich obu:

Sukces NES to powrót po latach trudnych i znojnych.

To owoc bezsennych lat i samotności w towarzyszeniu czujnym i nadziejnym moim Najbliższym.

To próby podnoszenia się po kolejnej niekończącej się batalii z człowiekiem, który OKRADŁ mnie i moją ukochaną agentkę Joasię. To trud nieudolnego towarzyszenia Jej, gdy zostaje 2 lata temu nagle sama z dziećmi, po nagłej śmierci męża… a ja staram się nucić pod nosem w jakimś nerwowym letargu, bo nie wiem, czy Ona będzie przy mnie po tym, co się stało...

Pawel Wodzynski/East News

Agnieszka Chylińska pokreśliła także, jak ważne jest dla niej wsparcie jej fanów, którzy są z nią już od tylu lat. Padają łamiące serce słowa:



Ta platyna to w końcu ogromny sygnał od Was, od PUBLICZNOŚCI, że mnie w tym moim migocie i trudzie rozumiecie.

Że wiecie już, że mój uśmiech to uśmiech POMIMO,

że moja radość i energia jest WBREW.

Że codziennie budzę się z poczuciem ogromnej wdzięczności za każdy dobrze przeżyty dzień. Mój i moich Bliskich.

Na koniec podziękowała współpracownikom za nieocenioną pracę nad materiałem do płyty "Never Ending Sorry":

I Jej. Joasi- kobiety, która mnie do nagrania tej właśnie płyty natchnęła. Dmuchnęła w moje skrzydła. Jak to Ona. Od prawie 20 lat.

Maćku, Rafale, Błażeju, Oskarze! Dziękuję Wam za pracę nad tym materiałem. Jesteście dla mnie bardzo wyrozumiali i po ludzku dobrzy. Bóg zapłać.

Wasza Aga

Pawel Wodzynski/East News