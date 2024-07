P { margin-bottom: 0.21cm; }

Agnieszka Chylińska była dziś gościem programu "Wstajesz i weekend" i opowiedziała o swojej nowej płycie. Chylińska zaskoczyła wszystkich tym, że płytę "Forever Child" wprowadziła na rynek bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi. Zdradziła, że taki był jej cel. Dlaczego?

Jednak nowa płyta Agnieszki Chylińskiej to nie jest pogodny pop. Dziennikarze próbowali dopytać, czemu w piosenkach jest tyle bólu, smutku i żalu, skoro Agnieszka Chylińska zawsze pozuje na wesołą, wygadaną i zadowoloną z życia kobietę? Wtedy Agnieszka znowu porównała swoje życie do Angeliny Jolie.

To jest właśnie jak z tą Angeliną Jolie. Ona ma takie piękne, kolorowe życie... na wierzchu. A potem się okazuje, że nie do końca. Ja nie o wszystkim chciałabym mówić (...), ale czym innym jest bycie jurorem w programie Mam talent, który jest czystą rozrywką (...), uwielbiam ten program! A czym innym jest wejść do studia i powiedzieć chłopakom – jestem gotowa na zrobienie materiału. Tylko się zawsze zastanawiam czy ten koszt musi być tak cholernie ciężki, żeby zrobić dobrą płytę – widocznie tak.