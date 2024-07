Nowa płyta i singiel Agnieszki Chylińskiej!

Agnieszka Chylińska po 7 latach znienacka wydała nową płytę - "Forever Child". Chociaż jej wytwórnia już wcześniej zapowiedziała, że album jednej z największych gwiazd w Polsce ukaże się z zaskoczenia. W sieci pojawił się już także nowy singiel Agnieszki - "Królowa Łez". To wielki powrót Chylińskiej, na który fani oczekiwali od dawna!

Ostatni album Agnieszki Chylińskiej - „Modern Rocking” ukazał się w 2009 roku. Na kolejną płytę Agnieszka kazała czekać aż 7 lat. Czy warto? Zapowiedzią albumu, który od 30 września w sprzedaży, jest singiel „Królowa Łez”, do którego ukazał się również mroczny teledysk! Jaka jest nowa Agnieszka Chylińska? Drapieżna, rockowa, ale i romantyczna! Oczywiście artystka zaskakuje nowym brzmieniem i wizerunkiem.

Nowa płyta to niezapowiadany i niespodziewany muzyczny powrót po siedmiu latach przerwy, 'Forever Child' to zaskakująca i nieoczywista wypowiedź artystki, której twórczość zawsze cechowało przez Nią samą ukute hasło: 'nigdy taka sama'. Tym razem Agnieszka Chylińska postanowiła połączyć i zintegrować 'pod jednym dachem' rockową siłę swojego nietuzinkowego głosu z nowoczesnym brzmieniem. Zwracając się muzycznie w stronę swoich początków artystka zaprasza nas w niezwykłą podróż. "Forever Child'" to ukłon w stronę wszystkiego co najpiękniejsze w najbardziej wyrazistych stylach muzycznych. Wyrazistych jak sama Agnieszka, która nieprzerwanie od dwudziestu lat zachwyca publiczność swoją konsekwencją w byciu 'nigdy taka sama’