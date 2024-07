Jakie nazwisko noszą dzieci Małgorzaty Rozenek-Majdan? Okazuje się, że synowie gwiazdy - Staś i Tadzio - noszą podwójne nazwisko! Wszystko wyszło na jaw, kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się, że wraz z Radosławem Majdanem i synami będzie kwestować na WOŚP. Gwiazda pokazała legitymacje dla wolontariuszy, które otrzymali jej chłopcy. Widać na nich nazwisko Kostrzewski-Rozenek. Zaskoczeni?

Rozenek to oczywiście po ojcu. A Kostrzewski? To nazwisko panieńskie Małgosi.

Małgorzata Rozenek-Majdan będzie kwestować na WOŚP

Gwiazda postanowiła zostać wolontariuszką podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Małgorzata Rozenek-Majdan w niedzielę będzie zbierać do puszki pieniądze na cel charytatywny, a przy okazji spędzi czas z rodziną. Gwiazda TVN słynie z tego, że chętnie pomaga i prawie nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym. Dowodem na to jest między innymi to, że pieniądze zebrane na weselu przekazała wraz z Radosławem Majdanem dla jednego z piłkarzy, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Małgorzata Rozenek-Majdan zrobiła też na swój koszt zakupy dla potrzebujących. Popieramy taką postawę!

