Kim Kardashian pokazała pierwsze zdjęcie Sainta! Fotka najmłodszego potomka słynnej rodziny Kardashianów natychmiast stała się hitem internetu. Zaledwie w kilkanaście godzin po pojawieniu się na Facebooku, zdjęcie zyskało ponad milion polubień!

Wprawdzie już jakiś czas temu żona Kanye Westa uchyliła rąbka tajemnicy i udostępniła fotkę rączki chłopca, lecz dopiero teraz pokazała go w całej okazałości. To duże zaskoczenie, że Kim zdecydowała się opublikować fotografię swojego syna w Internecie. Wszyscy spodziewali się, że celebrytka, która została mamą po raz drugi na początku grudnia 2015 roku, pokaże syna w sesji zdjęciowej dla jednego z kolorowych magazynów.

Jak wygląda syn Kim Kardashian i Kanye Westa?

Pojawienie się pierwszego zdjęcia małego Sainta w sieci wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów tej gwiazdorskiej pary. Wszyscy czekali z niecierpliwością, by zobaczyć jak wygląda chłopiec, który bez wątpienia jest skazany na show-biznes! Kardashianka starannie wybrała datę publicznego debiutu swojego synka. Okazuje się, że 22 lutego to dla niej wyjątkowy dzień. To urodziny jej ojca, który zmarł na nowotwór 30 września 2003 roku.

Dziś są urodziny mojego ojca. Wiem, że nie pragnął niczego bardziej na świecie, jak poznać swoje wnuki, dlatego dziś dzielę się z Wami zdjęciem Sainta - napisała Kim Kardashian.

Córeczka Kim Kardashian i Kanye Westa, mała North, już teraz wyrasta na prawdziwą ikonę mody! Jej kolejnymi stylizacjami interesują się media na całym świecie. Czy z Saintem będzie podobnie? Na razie niewiele o nim wiemy. Pierwsza publiczna fotka chłopca pokazuje, że jest on przesłodki! Widać podobieństwo zarówno do mamy, jak i do taty.

Musicie zobaczyć ten uroczy widok! Saint na pewno podbije niejedno serce! Nasze już udało mu się zdobyć! ;)

Kim Kardashian pokazała pierwsze zdjęcie syna Sainta.

Kilka dni temu celebrytka pochwaliła się zdjęciem męża i córki, którzy zasnęli podczas zakupów.

Kim Kardashian i mała North są prawdziwymi ikonami mody.