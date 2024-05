Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka od lat tworzą parę nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Para doczekała się razem trójki dzieci: 23-letniego Jana, 19-letniej Anny i 7-letniej Laury. Mama chętnie dzieli się kadrami z najbliższymi jej osobami. Tak też było tym razem!

Natalia Kukulska w dniu urodzin swojej najstarszej córki Anny Dąbrówki, postanowiła pokazać zdjęcia z dorosłą już kobietą, która właśnie dzisiaj kończy 19 lat. Mama i córka wyglądają jak dwie krople wody, ale fani zauważyli również duże podobieństwo do babci dziewczyny - Anny Jantar.

Ktoś całkiem nowy a tak bardzo mój… 'tylko proszę obiecaj, że powrócisz tu znowu malutka i dasz się utulić do snu' Anuś - Kocham i pękam z dumy! @annadabrowka 19 lat! A Was zapraszam urodzinowo do obejrzenia teledysku do utworu z albumu Czułe struny - 'Ktoś całkiem nowy' Etiuda As-dur F.Chopina w opracowaniu @nikola__kolodziejczyk z tekstem @the.gabakulka

- napisała pod fotografiami Natalia Kukulska.