Już niedługo Sandra Kubicka i Aleksander Baron powitają na świecie syna. Para nie może się doczekać i chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych przygotowania do nowego etapu życia. Sandra od czasu ogłoszenia ciąży aktywnie udostępnia swoje doświadczenia związane z oczekiwaniem na dziecko. Modelka nie mogła się powstrzymać i musiała pokazać wyjątkowe zdjęcie fanom!

Sandra Kubicka na bieżąco dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym i zdrowotnym. Modelka od lat zmaga się z PSOC, czyli zespołem policystycznych jajników i przez długi czas miała poważne problemy z zajściem w ciążę:

To była taka nasza ostatnia próba i powiedziałam, że jeśli się nie uda, to robimy in vitro. Lekarz, kiedy do mnie zadzwonił spytać, jak się czuje, wypisał mi leki na stymulację, by przeprowadzić proces in vitro (...) To była bardzo długa walka. Wiedzieliśmy, że to walka z czasem, tykająca bomba

mówiła Sandra Kubicka w rozmowie z Party.pl