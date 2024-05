Daria Zawiałow niedawno zachwyciła swoich fanów nowymi hitami. Piosenki skradły serca internautów, którzy chętnie ich słuchają, a nawet komentują wpisy dotyczące te nuty. "Złamane serce jest ok", "Dziewczyna Pop", "Ballada o Niej" to dopiero początek muzycznej przygody, jaką postanowiła zapewnić nam Daria Zawiałow.

Daria Zawiałow pokazała ukochanego

Daria Zawiałow wybrała się wraz z przyjaciółmi do malowniczej wsi nad polskim morzem. Plaża w Sasinie uchodzi za najpiękniejszą w całym kraju. Na liście rzeczy, jakie zobaczyła piosenkarka z przyjaciółmi, znalazła się między innymi latarnia morska Stilo. Obiekt wygląda niczym z bajki. Po wypoczynku na łonie natury i spacerze po lesie wraz z ukochanym przyszedł czas na kolacje, która wyglądała znakomicie.

Piosenkarka swoją nową miłość pokazała pierwszy raz bardzo niedawno. Na jej profilu w social mediach ukazało się InstaStories, na którym widniała Daria wtulona w tajemniczego mężczyznę. Druga połowa piosenkarki to znany operator, z którym współpracowała przy teledysku "Za krótki sen". W marcu wybrali się nawet razem na podróż do Amsterdamu. To właśnie parę dni temu Daria Zawiałow pierwszy raz dodała zdjęcie, na którym widać jego twarz. Wcześniejsze relacje ukazywały jedynie to, jak para spędza razem czas, lecz nie było widać jej na zdjęciach.

Instagram@Daria Zawiałow

Ostatni związek piosenkarki zakończył się po cichu. Była ona w relacji z muzykiem Piotrem Rubikiem "Rubensem". Na social mediach pary nie brakowało uroczych kadrów, pocałunków i dużego uczucia. Nagle jednak bez żadnego oświadczenia związek się zakończył. Zauważyli to czujni fani, którzy zaobserwowali, że Daria i Rubens nie obserwują się na Instagramie.

Adam Burakowski/REPORTER/East News, Instagram @rubens____

Kim jest ukochany Darii Zawiałow?

Mateusz Dziekoński jest jednym z bardziej utalentowanych polskich operatorów. Mężczyzna stworzył setki reklam, dziesiątki teledysków i wiele filmów modowych. Jak się okazuje partner Darii Zawiałow najbardziej lubi realizować projekty łączące jego pasję, jaką jest pasja operatorska i motoryzacyjna. Dziekoński robi także zdjęcia do reklam. Pośród nich znalazła się m.in. reklama "Alfa Romeo", "Vogue x Hotel Bristol", czy "Mc Donalds McSpicy".

Mateusz Dziekoński jest twórcą różnorodnym. Łączy formaty i technologie w wielu obszarach tematycznych, dlatego jego nowa identyfikacja wizualna miała być spokojnym tłem dla kolejnych projektów – całość połączyliśmy z mocniejszym akcentem litery D. W ten sposób powstało logo, minimalistyczna, dwukolorowa strona internetowa oraz wizytówki. Czarne i niebieskie elementy uzupełniają to, co w pracy Mateusza najważniejsze – obraz. - czytamy na stronie Hopastudio.com

Widać, że piosenkarka jest bardzo szczęśliwa przy swoim partnerze. Życzymy dużo miłości!

Zobaczcie sami, jak Daria i jej przyjaciele spędzili wspólny czas.