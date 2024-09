Sylwia Grzeszczak podczas relacji na InstaStories opublikowała wyjątkowe nagranie. Artystka pokazała swoim fanom, z kim spędza poranki! Gwiazda rzadko chwali się tak prywatnymi chwilami, ale tym razem zrobiła wyjątek. Ten słodziak skradł serce Sylwii Grzeszczak.

Sylwia Grzeszczak zdradziła, z kim spędza poranki

Sylwia Grzeszczak od lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Gwiazda zachwyca swoim głosem, a jej piosenki podbiją listy przebojów. Prywatnie przez wiele lat tworzyła szczęśliwy związek z Liberem, jednak blisko rok temu była para poinformowała, że to już koniec ich relacji. Sylwia Grzeszczak i Lber rozstali się, ale we wspólnym oświadczeniu wyznali, że nadal się przyjaźnią i zamierzają dalej ze sobą współpracować na scenie. Ich słowa szybko się potwierdziły - po tym, jak ogłosili rozstanie znów połączyli siły i stworzyli razem wielki hit "Motyle". Po jakimś czasie do mediów trafiły zdjęcia, które zdradziły, że Liber znów jest zakochany. Od tamtej chwili wszyscy fani Sylwii Grzeszczak z pewnością zastanawiają się, czy również ona zaczęła sobie układać życie u boku innego mężczyzny. Sama artystka milczy na temat swojego życia prywatnego. Teraz jednak możemy zobaczyć, z kim spędza poranki!

Fot. Tomasz Lina/East New

Sylwia Grzeszczak podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie nagranie, a jej fani mogli zobaczyć, z kim spędza poranki. Ten widok rozczula!

Witam poranki z Nutką napisała artystka.

Tylko spójrzcie, o kogo chodzi. To prawdziwy słodziak!

Instagram @sylwia_grzeszczak_official

Jak widać, Sylwia Grzeszczak ma przy sobie czworonożnego przyjaciela, który nie odstępuje jej nawet na krok. Ostatnio artystka zabrała go nawet nad morze.

