Mark Zuckerberg pod koniec listopada został tatą. Twórca Facebooka jest na dwumiesięcznym urlopie tacierzyńskim i właśnie pokazał zdjęcie jak rośnie jego córka Max i jak się nią zajmuje... Już wiadomo, że będzie to córeczka tatusia. Na zdjęciu widać, że Mark jest zakochany w małej Max.

Full of joy with little Max. Posted by Mark Zuckerberg on 8 grudnia 2015

Podpisał je: "Mnóstwo radości z małą Max".

Nic dziwnego, że jest taki szczęśliwy - Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan długo czekali na upragnione dziecko, wcześniej Priscilla trzy razy poroniła. Teraz, gdy na świecie pojawiła się Max, Mark postanowił przekazać 99 proc. udziałów z Facebooka na cele charytatywne. Mają być one przekazane na "poprawę jakości życia przyszłych pokoleń". Przypomnijmy, że pakiet jest wart... 45 miliardów dolarów!

Teraz zdjęcie Zuckerberga z córką polubiło już 3 miliony osób na Facebooku. Czy jest to już najbardziej popularne niemowlę na świecie? :)

To cały list, jaki napisali Mark i Priscilla do córki:

Priscilla and I are so happy to welcome our daughter Max into this world!For her birth, we wrote a letter to her about...

Posted by Mark Zuckerberg on 1 grudnia 2015