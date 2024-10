Kamil Osypowicz wziął udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony", która jak się okazało odmieniła jego życie. Rolnik i jego ukochana żona do dziś są jedną z najbardziej lubianych par, które poznały się na planie programu TVP. Jednak co słychać u Justyny, która przyjazdem na jego gospodarstwo także wywołała niemałe zamieszanie?

Reklama

Co słychać u Justyny z "Rolnik szuka żony 8"?

Wierni fani "Rolnik szuka żony" z pewnością pamiętają nie tylko Asię, żonę Kamila ale także pozostałe dziewczyny, które zaprosił na gospodarstwo, czyli Izę i Justynę. Justyna z "Rolnik szuka żony" wywołała niemałe zamieszanie, kiedy do domu Kamila zajechała mustangiem. Początkowo rolnik nie ukrywał, że uczestniczka już na etapie listów wzbudziła jego ciekawość. Bardzo szybko okazało się jednak, że życie na gospodarstwie nie jest dla niej i zdecydowała się zrezygnować w udziału w programie.

Pamiętałam jako dziecko, że nie robiłam za wiele, a tutaj wiadomo, że w końcu musiałabym się zabrać do roboty. Dotarło to do mnie, że chyba nie ma sensu zajmować mu czasu i miejsca, a dziewczyny mają więcej z nim wspólnego - mówiła w programie.

Screen/TVP ROLNIK SZUKA ŻONY

Jej decyzja spotkała się z niemałą kontrowersją, a widzowie nie szczędzili Justynie gorzkich słów, nie rozumiejąc dlaczego mając takie podejście zdecydowała się w ogóle napisać list do Kamila z "Rolnik szuka żony". Odkąd Justyna zrezygnowała z udziału w programie i wyjechała z gospodarstwa rolnika, nie zdecydowała się korzystać na zainteresowaniu, które wywołała w mediach. W mediach społecznościowych udziela się bardzo rzadko do dziś. Niedawno jednak zdecydowała się podzielić swoim nowym zdjęciem. Poznalibyście Justynę po kilku latach od udziału w "Rolnik szuka żony"? Kandydatka Kamila ciągle pozostaje przy swoim pięknym rudym kolorze włosów. Bardzo się zmieniła?

Instagram @celtyna

Kamil z "Rolnik szuka żony" był jednym z najmłodszych rolników, który zdecydował się szukać miłości w programie. Uczestnik, podobnie jak jego wybranka wykazali się dużą dojrzałością. W ich przypadku, decyzja o zgłoszeniu się do miłosnego programu, odmieniła ich życie. Dziś Kamil i Joanna Osypowiczowie są nie tylko szczęśliwym małżeństwem ale i rodzicami małej Tosi.

Niedawno kwestię młodych uczestników w "Rolnik szuka żony" poruszyła Marta Manowska, nie ukrywając wzruszenia: "pojawiało się coraz więcej młodych ludzi i to oni tworzą relacje i to oni tworzą małżeństwa(...) To jest szansa dla młodych ludzi i też pokazanie, że \my zostawiliśmy to trochę na późno albo za późno niektórzy, a oni to wiedzą wcześniej. Nastąpiła jakaś wymiana pokoleniowa i to mnie cieszy, że jak za czasów naszych rodziców wcześniej się myśli o rzeczach najważniejszych a nie tylko kariera" - mówiła w rozmowie z Party.pl.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Dorota z "Rolnika" dopiero co urodziła, a już mówi o ślubie! Wkrótce powie "tak" Waldemarowi?