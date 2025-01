Justyna z "Rolnik szuka żony" rzadko udziela się w sieci. Fani zastanawiają się, jak potoczyły się losy jej i Tomasza po programie. Początkowo zakochani dzielili się wspólnymi zdjęciami, jednak w pewnym momencie zdecydowali się całkowicie wycofać z decyzji o informowaniu na temat swojej relacji. Jedynie Justyna od czasu do czasu publikowała swoje zdjęcie. Tak też zrobiła i tym razem.

Tak dziś wygląda Justyna z "Rolnik szuka żony"

Czy Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" nadal są razem? - fani mogą się tylko zastanawiać. Na profilu w mediach społecznościowych, które prowadzi uczestniczka raz na jakiś czas pojawiają się pytania, jednak pozostają bez echa. Para poznała się w ósmej edycji programu i nic nie zapowiadało, że mogłoby się między nimi coś zepsuć, szczególnie, że pod koniec 2022 roku Tomasz z "Rolnika" oświadczył się Justynie w świątecznym odcinku programu, a ona z radością przyjęła jego oświadczyny.

Justynko, kocham Cię bardzo i chciałbym spędzić z Tobą resztę życia - deklarował wówczas rolnik.

Justyna wraz z synem przeprowadziła się nawet na gospodarstwo rolnika, a kolejnymi etapami zmian w swoim życiu dzielili się w sieci. Jednak do pewnego momentu. Tomasz i Justyna z "Rolnik szuka żony" musieli zmierzyć się z medialną dramą, którą wywołała była partnerka rolnika. Ostatecznie zakochani zdecydowali skasować wszystkie swoje zdjęcia i nie dzielić się więcej tym, co u nich słychać. Ta decyzja spowodowała, że widzowie dziś nie wiedzą na ich temat zupełnie nic. Na próżno również czekać na Justynę i Tomasza i fakt, że pojawią się w świątecznych wydaniach programu, w którym się poznali. Gościli w nim tylko raz, trzy lata temu, gdy doszło do zaręczyn.

Od czasu do czasu Justynie z "Rolnik szuka żony" zdarza się publikować coś w sieci. Z okazji sylwestra podzieliła się swoim nowym zdjęciem. Na pierwszy rzut oka jej nie poznaliśmy! Justyna z "Rolnik szuka żony" bawiła się na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Chorzowie i pokazała w sieci kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Pięknie Pani wygląda - skomplementowała ją jedna z internautek.

Ulubienica widzów z "Rolnika" podzieliła się z komentującymi życzeniami z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku. Myślicie, że jeszcze kiedyś pokaże wspólne zdjęcia z Tomaszem? Niedawno zakończyła się już 11. edycja miłosnego show, w której miłość znalazły kolejne dwie pary. Okazało się także, że Monika z "Rolnik szuka żony 7" została mamą. W tym roku rodzina powiększy się także u bohaterów 4. edycji "Rolnik szuka żony". Na narodziny trzeciego dziecka czekają Małgosia i Paweł Borysewiczowie.

