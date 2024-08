Jacek Wójcik i Edzia połączyli siły i zaczęli się na nowo przyjaźnić nie uwzględniając Dagmary Kaźmierskiej. W sieci pojawiły się przykre słowa ze strony exprzyjaciół, a Dagmara wciąż milczała. Wygląda na to, ze ta zupełnie odcięła się od dawnych znajomości i zaczęła spokojne i szczęśliwe życie. Zobaczcie, co tym razem nagrała Kaźmierska!

Dagmara Kaźmierska w środku nocy odezwała się do fanów

Dagmara Kaźmierska niemalże od zawsze była kojarzona z Edzią i Jackiem. Trójka przyjaciół występowała razem w programie "Królowe życia" i wydawać się wówczas mogło, że ich znajomość nigdy się nie skończy, jednak po pewnym czasie kobiety przestały utrzymywać ze sobą kontakt, a Dagmara mogła liczyć jedynie na wsparcie Jacka, który odwiedził ją nawet podczas jednego z odcinków "Tańca z Gwiazdami". Niestety, teraz wygląda na to, że ich przyjaźń również się skończyła, a Jacek połączył siły z Edzią.

Instagram @jacek_wojcik_official

Od kilku tygodni media żyją afera wokół Dagmary Kaźmierskiej. Najpierw na światło dzienne wyszła jej mroczna przeszłość, a potem jej wieloletni przyjaciel się od niej odwrócił. Teraz jednak była "Królowa życia" zamieściła w sieci nagranie, z którego wynika, że zupełnie nie przyjmuje się utratą przyjaciół i stara się ułożyć swoje życie na nowo. W nocy wzięła na spacer swojego psa oraz psa jej syna Conana. Okazuje się, że "Czesio" jest jeszcze szczeniakiem i wszystkiego się boi. Dagmara Kaźmierska zaczęła się śmiać z małego psiaka:

Towarzystwo idzie na spacer(...) Ty się wszystkiego boisz. Czesiek jest panikarz! - mówiła Kaźmierska.

@queen_of_life77

Wygląda na to, że Dagmara Kaźmierska nie da się sprowokować i nie zajmie oficjalnego stanowiska w sprawie rozpadu przyjaźni z Jackiem. Niektórzy fani twierdzą, że Jacek jeszcze przeprosi exprzyjaciółkę za swoje niepochlebne słowa, jednak ten twierdzi, że tak się nie stanie! Niestety, póki co nieznane są przyczyny rozpadu ich relacji, a dla fanów wciąż jest to naprawdę wielkie zaskoczenie!

