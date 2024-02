Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana, pełna wielkich gwiazd edycja "Tańca z gwiazdami". W gronie uczestników nie zabrakło nawet samej "Królowej życia", czyli Dagmary Kaźmierskiej. Jej występów już nie może się doczekać wielu fanów, bo wszyscy zastanawiają się, jak Dagmara da radę tańczyć pomimo problemów z nogami. Wygląda na to, że "Królowa życia" może naprawdę wszystkich nieźle zaskoczyć - sami spójrzcie, jak wywija na parkiecie! Tym nagraniem zamknie usta wszystkim hejterom?

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel trenują do "Tańca z gwiazdami". Jest nagranie

Do startu nowej edycji "Tańca z gwiazdami" coraz mniej czasu, a co za tym idzie, gwiazdy wylewają na treningach siódme poty, by w odcinkach "na żywo" wypaść jak najlepiej. W tym gronie jest także Dagmara Kaźmierska, która nie odpuszcza żadnego treningu. Jak wiadomo, udział "Królowej życia" wzbudził mnóstwo emocji wśród fanów - nie zabrakło nawet gorzkich komentarzy ze strony internautów. Niektórzy zdają się nie wierzyć w to, że Dagmara Kaźmierka poradzi sobie na tanecznym parkiecie. Ona jednak właśnie udowodniła, że jeszcze może wszystkich zaskoczyć!

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel Instagram/Marcin Hakiel

Na instagramowym profilu Marcina Hakiela pojawiło się wideo z tanecznych prób z Dagmarą. Para ćwiczyła walca i trzeba przyznać, że "Królowa życia" na tanecznym parkiecie spisuje się naprawdę dobrze! Sam Marcin Hakiel opisał wideo z Dagmarą krótkim, acz wymownym hashtagiem.

Będzie tańczone - napisał tancerz

Kto już się nie może doczekać odcinków "na żywo", żeby zobaczyć "Królową życia" w akcji? Myślicie, że Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel mają szansę zajść wysoko w "Tańcu z gwiazdami"?

