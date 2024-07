Po kontrowersjach wokół mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej i ujawnieniu szokujących zeznań, które mrożą krew w żyłach, okazuje się, że to nie koniec czarnych chmur nad "Królową życia". Ostatnie dni przyniosły rewelacje dotyczące zakończenia przyjaźni Dagmary Kaźmierskiej z Jackiem Wójcikiem. To jednak nie wszystko! Jacek nie przebiera w słowach, mówiąc o Dagmarze, a teraz w końcu ujawnił powód zakończenia ich przyjaźni. Mocne słowa!

Jacek zdradził, dlaczego zerwał kontakt z Dagmarą Kaźmierską

Przez długi czas wydawało się, że Dagmara Kaźmierska tworzy wyjątkowo zgraną drużynę przyjaciół razem z Edzią i Jackiem. Najpierw okazało się, że Edzie nie chce mieć już do czynienia z "Królową życia", a teraz jest głośno o zakończeniu przyjaźni z Jackiem Wójcikiem. Dagmara Kaźmierska sama przyznała, że bliscy się od niej odwrócili i mówiła też o Jacku, który jeszcze niedawno wspierał ją w programie "Królowe życia", "Dagmara szuka męża", a nawet w "Tańcu z Gwiazdami". Kaźmierska nie rozwinęła tematu zakończenia ich relacji, ale Jacek nie ma zamiaru milczeć! Jedna z internautek zapytała go o powody odcięcia się od Dagmary.

Jacku, powiedz proszę co się stało, bo ludzie nie darzą Ci żyć. Co Dagmara Ci zrobiła? Rozwiejesz wątpliwości raz na zawsze i będzie spokój. zapytała jedna z internautek.

Jacek Wójcik, który do niedawna stał murem za Dagmarą Kaźmierską, teraz zabrał głos i powiedział wprost:

Niedobra babsko Jacek odpowiedział krótko, ale dosadnie

Instagram @jacek_wojcik_official

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Dagmara Kaźmierska i Jacek Wójcik tworzą duet idealny, a ich przyjaźń, która już wcześniej była wystawiana na próby, przetrwa wszystko. Tak się jednak nie stało i wygląda na to, że między parą przyjaciół doszło do poważnego konfliktu, skoro Jacek zdecydowała się odnowić relację z Edzią. Jak wiadomo, była przyjaciółka Dagmary bardzo krytycznie mówiła o niej już od pierwszych odcinków "Tańca z Gwiazdami" i nie ukrywała, że nie ma już nic wspólnego z Dagmarą.

Instagram@jacek_wojcik_official

Tymczasem w mediach społecznościowych teraz to Jacek i Edzia zaskakują wspólnymi nagraniami i widać, że znów się przyjaźnią. Byłe gwiazdy "Królowych życia" muszą jednak stawić czoło ogromnej krytyce, jaka na nich spadła po tym, jak oficjalnie mówią o tym, że odcięli się od Dagmary Kaźmierskiej. Internauci sugerują, że przyjaźnili się z "Królową życia" tylko wtedy, kiedy mieli z tego korzyści i to dzięki niej są aż tak rozpoznawalni. Fani Kaźmierskiej piszą wprost, że ich wspólne nagrania to "żenujące zachowanie, dziecinada".

Ale jesteście wredni Dagmara była dobra jak korzystaliście z niej

Jacek Wójcik.Facebook

Sądzicie, że Jacek i Edzie przestaną poruszać temat Dagmary Kaźmierskiej? Jak wiadomo, to ona jako pierwsza poinformowała o tym, że Jacek się od niej odciął.