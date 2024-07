Edyta Górniak w ciągu ponad 20 lat swojej kariery nagrała wiele przebojów, a nad jej międzynarodowymi płytami pracowali najlepsi producenci i kompozytorzy. Zdarzało się więc, że artystka musiała się zmierzyć z utworami napisanymi pierwotnie dla innych światowych gwiazd muzyki. Przypomnijmy: Do sieci wyciekł przebój Górniak w wersji Kylie Minogue

Tego typu historii w karierze Górniak jest więcej. 9 października na rynku ukaże się książka Jacka Cygana "Życie jest piosenką", w której autor największych hitów polskiej muzyki zdradza kulisy swojej pracy i oczywiście przewija się tam również postać Edyty. Cygan wspomina m.in. genezę powstania przeboju "Dumka na dwa serca". Okazuje się, że miała go zaśpiewać... Izabella Scorupco. Odtwórczyni roli Heleny w "Ogniem i Mieczem" wydawał się dla producentów naturalnym wyborem. Ostatecznie jednak wykonanie powierzono Górniak i Mietkowi Szcześniakowi.



Dzwonią z Kompanii Muzycznej Pomaton, która ma wydać płytę, mówiąc, że jest pomysł, by piosenkę zaśpiewała Izabella Scorupco. Nic dziwnego, przecież gra w filmie główną rolę Heleny Kurcewiczównej. Czy Scorupco w ogóle umie śpiewać, czy udźwignie taki poważny utwór? Przyjaciele ściągają mi ze Szwecji jej singiel. Jest to nowa wersja hitu "Shame, Shame, Shame" grupy Shirley & Co. Dobra, umie śpiewać! Zresztą dowiaduję się, że płyta Izy zdobyła w Szwecji status złotej płyty (...) Miesiąc później otrzymuję wiadomość, że Izabella Scorupco krytycznie oceniła swoje możliwości wokalne i nie zaśpiewa piosenki. Przez kilka dni firma Pomaton zastanawia się, komu powierzyć wykonanie utworu. Wreszcie Tomek Kopeć i Alicja Leszczyńska wymyślają, że piosenkę nagrają Edyta Górniak i Mietek Szcześniak, główne głosy firmy Pomaton EMI - czytamy w książce.

Co ciekawe, dla dwójki artystów o kapitalnych głosach, współpraca nie była łatwa. Cygan zdradza, że Edyta i Mietek nie mogli nagrywać w tym samym czasie i zmuszeni byli rejestrować swoje partie oddzielnie, co jest dość niezwykłe, biorąc pod uwagę, że był to duet.



W studio Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Rafał i ja. Wszyscy czujemy ogromne napięcie, wiemy, że to się musi udać! Niestety, dzieje się coś nieprzewidywalnego. Kiedy Edyta i Mietek śpiewają osobno, jest rewelacyjnie. Natomiast kiedy są nagrywani razem, przestaje to brzmieć, jakby mieli za dużo energii, która rozsadza mikrofony. W tej sytuacji Rafał bierze mnie na bok i mówi: "Weź Edytę do bufetu i usiądźcie tam tak długo, aż was zawołam". Zapraszam Edytę na herbatę, dwie herbaty, trzy herbaty... Na szczęście Edyta wszystko rozumie. Rafał w tym czasie nagrywa spokojnie wokal Mietka. Wiem, że człowiekowi z zewnątrz trudno jest zrozumieć, że duet może być nagrywany osobno, ale tak się czasem zdarza - tłumaczy w "Życie jest piosenką".

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ostatecznie to Edyta zaśpiewała "Dumkę na dwa serca". Wyobrażacie ją sobie w wersji Scorupco?

