Poruszający wywiad z Izabelą Olchowicz-Marcinkiewicz. Przed kamerą Dzień Dobry TVN odpowiada na wiele trudnych pytań, m.in. czy przyczyniła się do rozbicia rodziny byłego premiera. Była żona Kazimierza Marcinkiewicza została zaproszona do studia DDTVN, by opowiedzieć o swojej nowej książce.

Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz w DDTVN

Dziennikarz TVN Mateusz Hładki dobrze przygotował się do rozmowy i zaczął zadawać słynnej Isabel trudne pytania. Na przykład - dlaczego Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz nie zrezygnowała z nazwiska byłego męża? Dlaczego ich związek się rozpadł? Czy czuje się odpowiedzialna za rozpad rodziny Kazimierza Marcinkiewicza? Albo jakby odpowiedziała komuś, kto przeczytał jej książkę i twierdzi, że to "przebiegła dziewczyna, żyła w Londynie i myślała, że jeszcze się ustawi przy byłym premierze Polski". Na wszystkie te pytania odpowiedziała, na jedno jednak nie chciała... Jakie?

Zobaczcie cały wywiad z DDTVN!

