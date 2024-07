Śmiertelny wypadek spowodowany przez Dariusza K. odbił się nie tylko na rodzinie poszkodowanej, ale również sytuacji materialnej jego najbliższych. Celebryta i jego narzeczona Izabela Adamczyk opływali dotąd w luksusy i żyli ponad stan, mimo ogromnych długów muzyka, o których rozpisywały się tabloidy tuż po jego aresztowaniu. Przypomnijmy: Narzeczona Darka K. straciła luksusowe mieszkanie. Podjęła desperackie kroki

Okazuje się jednak, że ukochana celebryty nie chce rezygnować ze wszystkiego, co dotąd sprawiało jej ogromną przyjemność. Tyczy się to m.in. dbania o wygląd. Jak zauważył "Fakt", Izabela pochwaliła się ostatnio zdjęciem z wizyty u fryzjera i to nie byle jakiego, bo miała ona miejsce w jednym z najdroższych salonów w Warszawie. Tabloid sugeruje, że taktyką kobiety było dotąd publikowanie zdjęć Darka z córką, co miało ocieplić wizerunek, teraz zaś możemy obserwować powrót do starych nawyków.

Swoją drogą, czy Izabela Adamczyk kogoś wam nie przypomina?

