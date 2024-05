Ania z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy została mamą. Rolniczka i jej narzeczony wspólnie ogłosili, że na świecie pojawił się ich syn, a teraz świeżo upieczona mama pokazała nowy kadr z Dariuszkiem. Co za wyjątkowe zdjęcie. A jak się czuje Ania z "Rolnika"? Wszystko zdradził Jakub.

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie z synkiem

To kolejny wielki dzień w życiu uczestników programu "Rolnik szuka żony". Do grona rodziców właśnie dołączyła kolejna para, która znalazła miłość w programie i na świat przyszedł syn Anny i Jakuba z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Chłopiec otrzymał piękne, ale nieco zapomniane imię Dariusz i młodzi rodzice opublikowali w mediach społecznościowych kolejne zdjęcie synka. Widać, że Ania jest bardzo szczęśliwa, a jej narzeczony zdradził jak się czują:

Wszystko dobrze, Ania czuje się dobrze, mały zdrowy, więc to najważniejsze. powiedział Jakub z 'Rolnika' w rozmowie z Party.pl

Radosną nowinę o narodzinach syna Ani i Kuby ogłosiła produkcja programu "Rolnik szuka żony". To już kolejne dziecko, które dołączyło do wielkiej "rolnikowej rodziny". A już we wrześniu kolejna edycja randkowego hitu Telewizji Polskiej i kolejna możliwość dla nowych uczestników na znalezienie swojej drugiej połówki. Będziecie oglądać 11. edycję "Rolnika"? Zapowiada się kolejny emocjonujący sezon.

