Gdy fani odkryli, że Doda i Dariusz Pachut nie obserwują się już na Instagramie, a także powoli zaczęły znikać ich wspólne zdjęcia, internet zapłonął. Obserwatorzy pary natychmiast zasypali artystkę i sportowca lawiną pytań na temat tego, co dzieje się w ich relacji. Część internautów bardzo martwi się, że to naprawdę koniec związku Dody i Dariusza Pachuta! Inni jednak snują teorię, że to celowe działanie.

Reklama

Co więcej, właśnie Doda pokazała nową relację na InstaStories, które również daje do myślenia w tej sprawie. Sprawdźcie szczegóły!

Co się dzieje w związku Dody i Dariusza Pachuta?

Fani bardzo się martwią, że Doda i Dariusz Pachut się rozstali. Jak bowiem wiadomo, w dzisiejszych czasach "odobserwowanie" się na Instagramie i usuwanie wspólnych zdjęć często jest sygnałem, że związek się zakończył. A tak właśnie dzieje się na instagramowych profilach artystki i sportowca. Nic więc dziwnego, że fani są mocno zaniepokojeni tym faktem i dopytują, co się dzieje.

- Czemu rozstaliście się z Dodą? - Czemu zniknął komentarz i zdjęcia z Dodą? - pytają z niepokojem fani pod nowym zdjęciem Dariusza Pachuta.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Doda nie zgadza się na niebezpieczne wyprawy Dariusza Pachuta? Padły mocne słowa

Jedna z fanek pod nowym zdjęciem Dariusza Pachuta z kolei zasugerowała, że para na pewno się nie rozstała, a ich ostatnie kroki podjęte w mediach społecznościowych to być może reakcja na wypowiedź Caroline Derpienski, która niedawno zarzuciła partnerowi Dody, że ten "lansuje się na sławie partnerki".

Zobacz także

- Ja strzelam, że są nadal szczęśliwi, a to usuwanie w mediach to odpowiedź dla tego Derpieński, żeby nie było, że Dariusz się na kimś lansuje. Ma świetne osiągnięcia, niech będzie o tym głośno!???? - napisała jedna z fanek.

Jednak czy Doda i Dariusz Pachut w ogóle by się przejęli czyjąś wypowiedzią?

Instagram/Doda

Zobacz także: Doda w bardzo odważnej stylizacji na koncercie "Roztańczona Polska". Postawiła na panterkę

Reklama

Co więcej, Doda właśnie opublikowała nową relację na InstaStories. Choć artystka nie komentuje plotek na temat rzekomego rozstania z Dariuszem Pachutem, to jednak patrząc na jej nowe nagranie jest nadzieja, że u tej dwójki nadal jest wszystko w porządku. Artystka bowiem opublikowała nagranie z siłowni, na którym jest w bardzo dobrym humorze i w ręce trzyma telefon z etui z romantycznym zdjęciem z Dariuszem Pachutem! Miejmy nadzieję, że to jest właśnie znak, że u tej dwójki nadal jest wszystko w porządku.

Instagram/Doda