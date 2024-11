Nowy związek Marcina Hakiela rozpoczął się dość niespodziewanie i nie trwa wcale tak długo, jak można by się spodziewać. Mimo to para zdecydowała się na powiększenie rodziny, co odbiło się szerokim echem w mediach. Od czasu ogłoszenia ciąży tancerz i Dominika stopniowo odsuwali się od sieci i dziś nie pokazują się razem już tak często, jak kiedyś. Nowe ujęcie wreszcie jednak trafiło na Instagram. Mieli do tego wyjątkowy powód.

Reklama

Rozczuliło mnie nowe zdjęcie Marcina Hakiela i Dominiki

W marcu 2022 roku dowiedzieliśmy się, że małżeństwo Marcina Hakiela i Kasi Cichopek nie przetrwało próby czasu. Wiadomość ta była sporym szokiem dla wszystkich, tym bardziej że tancerz nagle zaczął otwierać się przed mediami i sugerować, że to jego małżonka przyczyniła się do rozpadu relacji, a nawet miała dopuścić się zdrady. Po długiej wrzawie, którą aktorka omijała szerokim łukiem, każde z nich poszło w swoją stronę.

Ona związała się z kolegą z pracy, Maćkiem Kurzajewskim, a on z tajemniczą Dominiką, której wizerunek ukrywał przed światem. Nowa miłość Hakiela szybko jednak zakończyła się fiaskiem, ale nie płakał po niej długo. Już krótko potem na jaw wyszło, że związał się z kolejną kobietą, co ciekawe, również o imieniu Dominika! Tym razem jednak niemal od razu pochwalił się nią światu i od tamtej pory para coraz śmielej brylowała razem na eventach branżowych i dzieliła się swoją miłością na forum.

Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się natomiast, że pomimo krótkiego stażu związku Marcin i Dominika zdecydowali się powiększyć rodzinę! Kobieta zaprezentowała ciążowy brzuszek podczas jednego z eventów i wywołała tym nie lada poruszenie. Teraz zakochani podzielili się pierwszym od dawna wspólnym zdjęciem, dając znać, że jest to jedno z ich ostatnich we dwójkę wyjść przed narodzinami maleństwa, które ma przyjść na świat w grudniu.

Mama i tata - napisała krótko Dominika.

Już na pierwszy rzut oka widać, że choć do porodu została jeszcze chwila, Marcin i Dominika już czują się dumnymi rodzicami synka. Internauci również nie kryli zachwytu i w komentarzach nie szczędzili im ciepłych słów.

Pięknie wyglądacie

Super rodzina

Piękna para

Gratulacje

Warto wspomnieć, że podczas wspólnego wywiadu pary na początku września wyszło na jaw, że Marcin i Dominika są zaręczeni! Nie zdradzili jednak, czy planują ślub, ale za to w tej samej rozmowie pochylili się nad imieniem dziecka, przyznając, że myślą raczej o niestandardowym.

Mieliśmy pomysły na imiona dosyć niestandardowe. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to mi się bardzo podobało imię Matylda - może to nie jest jeszcze takie bardzo dziwne. Albo Olimpia też mi się bardzo podobało. A jeśli chodzi o chłopca, no to myśleliśmy o Radzimir albo Jeremi

Nie możemy się doczekać, aż synek Marcina i Dominiki przyjdzie na świat.

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel poruszył temat opieki nad dziećmi z Katarzyną Cichopek. „Siedzieliśmy z mecenasami”