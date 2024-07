Nie milkną echa afery z Dariuszem K. w roli głównej. Kilka tygodni temu były mąż Edyty Górniak śmiertelnie potrącił 63-letnią kobietę będąc pod wpływem narkotyków. Obecnie muzyk nadal przebywa w areszcie. Może jednak liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Izabeli Adamczyk, która stara się o jak najczęstsze widzenia. Przypomnijmy: Darek K. może liczyć na widzenia intymne w areszcie. Ale tylko pod jednym warunkiem

Narzeczona Darka K. ma na głowie poważny problem. Kobieta z chwilą aresztowania ukochanego, została pozbawiona środków do życia. Jak donosi "Super Express" pogarszająca się sytuacja finansowa Adamczyk zmusiła ją do opuszczenia luksusowego apartamentu w Wilanowie, który ma zamiar wynająć. Izabela rozpoczęła poszukiwania mniejszego lokum, najlepiej takiego, które nie będzie kosztowało majątku - podobno wystarczy jej nawet kawalerka. Tabloid zauważył, że w drodze do aresztu narzeczona artysty rozwiesiła kilka ogłoszeń po drodze.

Tymczasem, Dariusz K. oczekuje na rozprawę. Grozi mu do 12 lat więzienia.

