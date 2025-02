Doda jest od lat jedną z topowych polskich wokalistek, której działalność artystyczna nie przestaje budzić podziwu. Zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów, których jednak interesuje nie tylko jej życie zawodowe, ale i prywatne. Nie da się ukryć, że w sieci równie dużo mówi się o jej zawodach miłosnych... szczególnie o ostatnim. Teraz w swoim nowym programie wokalista uderzyła w swojego ex, Dariusza Pachuta, nie zostawiając na nim suchej nitki. On wcale nie pozostał obojętny.

Doda grzmi o zachowaniu Dariusza Pachuta

Dorota Rabczewska, znana jako Doda, publicznie poruszyła temat swojego byłego partnera, Dariusza Pachuta. W programie "Naga prawda czy naga Doda?", który transmitowany był na YouTube i TikToku, piosenkarka nie przebierała w słowach. Oskarżyła Pachuta o desperację i żebranie o uwagę mediów po ich rozstaniu. W swoich wypowiedziach Doda nie kryła rozgoryczenia, sugerując, że Pachut stara się utrzymać zainteresowanie swoją osobą poprzez publiczne odniesienia do ich relacji.

Dla mnie to jest taka desperacja, by promować barter swoją byłą sławną kobietą, mną, jednocześnie dając do zrozumienia, że sobą nie ma nic do zaprezentowania i nie jest w stanie wypromować żadnego barteru

Doda dobitnie przypomniała również, że Pachut jest ojcem. Zwróciła uwagę, że cała sytuacja może okrutnie odbijać się na dzieciach.

Jak mam bardziej dać do zrozumienia, że żebranie o moją uwagę i uwagę mediów jest bez sensu dla 40-letniego mężczyzny, ojca dwóch dzieci? Mnie jest ich szkoda – wiesz, jaki one muszą mieć przypał w szkole, oglądając to? Jaki to jest wstyd, że ich tata w ogóle nakręca taką sytuację? (...) Skoro ojca mają durnego, to ja się może zamknę...

Darek Pachut domaga się ujawnienia powodów rozstania

Dariusz Pachut nie pozostał bierny wobec oskarżeń. Na swoim profilu na Instagramie opublikował fragment pozwu, który miał otrzymać od Dody. W swoim wpisie wyraził oburzenie i zaapelował do byłej partnerki, by ujawniła prawdziwe powody ich rozstania. W krótkim, ale dobitnym oświadczeniu Pachut odniósł się do słów Dody, dając do zrozumienia, że nie zamierza milczeć i chce, by prawda wyszła na jaw.

Opowiedz, dlaczego odszedłem, bo żaden dziennikarz nie miał na tyle odwagi, by zadać ci to pytanie

Do tej pory dokładne powody rozstania Dody i Pachuta były owiane tajemnicą. On sam wyjawił jedynie, że bezpośrednią przyczyną miały być wydarzenia, do których doszło na zagranicznym wyjeździe.

To, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja - tłumaczył.

Historia związku Dody i Dariusza Pachuta

Doda i Dariusz Pachut rozpoczęli swój związek w 2022 roku, po zakończeniu programu "Doda. 12 kroków do miłości". Ich relacja rozwijała się dynamicznie, ale para sporadycznie dzieliła się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. W sierpniu 2023 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o kryzysie w związku Dody i Dariusza. Para przestała publikować wspólne zdjęcia, co wzbudziło spekulacje na temat ich rozstania. Mimo to, udało im się przezwyciężyć trudności i kontynuować relację.

Ostatecznie, w październiku 2024 roku, Dariusz Pachut ogłosił zakończenie związku z Dodą. Sama artystka nie skomentowała publicznie zakończenia relacji, podkreślając chęć zachowania prywatności. Ich związek, trwający ponad dwa lata, był pełen wspólnych pasji, podróży i publicznych wystąpień. Mimo zakończenia relacji, oboje pozostają aktywni zawodowo i skupiają się na swoich karierach.

