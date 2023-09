Sytuacja Dody i Dariusza Pachuta wciąż pozostaje niejasna dla wielu internautów. Choć z profilu piosenkarki zniknęły wspólne zdjęcia ze sportowcem, to gwiazda oficjalnie nie odniosła się do doniesień o rozstaniu. Wokalistka poprosiła jedynie, by media skupiły się na jej osiągnięciach zawodowych, a nie osobistym życiu. Dariusz Pachut także ograniczył się do wpisu, w którym podkreślił, że nigdy nie chciał być celebrytą. Czy jego relacja z Dodą rzeczywiście się skończyła? Tego nie zdradził. Fani podejrzewają, że para wróciła do siebie albo wcale się nie rozstała, tylko postawiła na większą prywatność. Ostatnio Dariusz Pachut pokusił się o komentarz w tej sprawie. Pojawiła się też reakcja Dody! Dariusz Pachut odpowiedział na pytanie o związek z Dodą. Piosenkarka zareagowała Chociaż Doda i Dariusz Pachut nie pojawiają się już razem i najwyraźniej skupili się na swoich karierach, nie milkną plotki na temat ich relacji, która... No właśnie. Internauci nadal nie są pewni, czy para rzeczywiście się rozstała, a może po prostu zrobiła sobie przerwę, chcąc chronić swoją prywatność. Piosenkarka i sportowiec wciąż nie udzielili jednoznacznego komentarza na temat łączących ich stosunków. Zobacz także: Doda o depresji: "Chciałam jak najszybciej skończyć tę męczarnię" Ostatnio Dariusz Pachut został zapytany o relację z Dodą. Fanka zaapelowała do sportowca, by ten wreszcie ostatecznie rozwiał wątpliwości internautów. Podkreśliła, że internauci wciąż żyją tą sprawą. - Darek, napisz w końcu, czy z Dodą jesteś, bo ludzie umrą z ciekawości! — napisała. Mężczyzna postanowił udzielić nawet krótkiego komentarza, choć oczywiście nie zaspokoił ciekawości internautki. Odpowiedział bardzo krótko i wymijająco. - I tak jest przeludnienie — odpisał. Zobacz także:...