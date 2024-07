Iwona Cichosz miała partnera o 24 lata starszego! Miss Świata Głuchych jeszcze nigdy nie zdradziła tak wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Okazuje się, że piękna gwiazda ma za sobą długoletni związek z dużo starszym od niej mężczyzną. W rozmowie z "Vivą" zdradziła kulisy relacji z "dyrektorem pewnego teatru".

Iwona Cichosz zdradziła również, że jej ówczesny partner był osobą słyszącą. Jak się ze sobą porozumiewali?

Porozumiewaliśmy się bez przeszkód, ale dzieliły nas 24 lata różnicy wieku, no i on jest artystą, a ja konkretna, realistka. Byłam więc nie tylko sekretarką i partnerką, ale i gospodynią domową. Zbyt wiele miałam na głowie, to mnie wypaliło. Często mnie krytykował, prawie wszystko robiłam źle, wymagał, żebym była idealna. Nie miałam prawa mieć złego dnia. Codziennie powinnam być piękna i radosna.