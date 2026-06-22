Julia Bartenowska zdobyła sympatię widzów dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Młoda uczestniczka do dziś pozostaje w kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się fragmentami swojej codzienności. Tym razem pokazała wyjątkowe zdjęcie, które nie pozostawiło wątpliwości - ma właśnie ważny powód do świętowania.

Co ze związkiem Julii i Arka z "Rolnik szuka żony"?

Julia w 12. edycji "Rolnik szuka żony" walczyła o serce Arka i jak już wiemy, to właśnie z nią rolnik stworzył bliską relację. Para zdecydowała, że chce kontynuować swoją znajomość, ale po programie niezbyt często publikowali w sieci wspólne kadry. W ostatnim czasie fani "Rolnik szuka żony" zastanawiali się, czy Arek i Julia wciąż są razem, ale ich najnowsze wspólne zdjęcia rozwiały wszelkie watpliwości w tej sprawie.

Teraz z kolei ukochana rolnika podczas relacji na InstaStories zaskoczyła internautów publikując nowy kadr. Okazuje się, że Julia z "Rolnik szuka żony" świętuje swoje urodziny. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki skończyła 22 lata.

Julia z "Rolnika" pokazała, jak świętuje swoje urodziny

Bohaterka programu TVP ma ogromny powód do szczęścia i świętowania. Młoda gwiazda "Rolnik szuka żony" podzieliła się z fanami radosnym kadrem w mediach społecznościowych. Była uczestniczka programu zapozowała z okazałym tortem urodzinowym. Wszystko wskazuje na to, że właśnie dziś świętuje swoje 22. urodziny. Wszystkiego najlepszego!

Ostatnio radosne wieści przekazała również rodzina Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony".

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