Natasza Urbańska kończy dziś 37 lat. Artystka planuje zapewne wyjątkową celebrację tego wydarzenia, ale zanim to nastąpi, postanowili zaskoczyć ją jej najbliżsi znajomi i współpracownicy. Na Facebooku gwiazdy pojawił się komunikat administratorów, w którym zachęcają do przesyłania życzeń Nataszy, a na profilu pojawiają się kolejne zdjęcia. Do akcji włączyła się m.in. siostra Urbańskiej, Magdalena, a także Zosia Ślotała, Artur Chamski oraz duet Paprocki & Brzozowski. Niektóre oryginalne propozycje robią wrażenie.

Tak znajomi Nataszy Urbańskiej świętują jej urodziny. My również przyłączamy się do życzeń - wszystkiego najlepszego!