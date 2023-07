Magda Gessler została przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała jedną z modnych warszawskich restauracji. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że gwiazda "Kuchennych rewolucji" tego dnia jesienną stylizację uzupełniła... letnimi sandałami. To dość zaskakujący widok, biorąc pod uwagę ostatnie niskie temperatury bliskie zera. Magda Gessler zaskakuje stylizacją w chłodny, jesienny wieczór! Magda Gessler jest jedną z najpopularniejszych restauratorek w Polsce, a zarazem niezwykle barwną postacią. Gwiazda TVN od lat prowadzi program "Kuchenne rewolucje" , który nadal bije rekordy popularności, a prywatnie jest dumną mamą i babcią. Magda Gessler słynie też ze swojego stylu, który wyróżnia gwiazdę i wielokrotnie wzbudza spore emocje. Restauratorka uwielbia mocne barwy, kolorowe ozdoby do włosów i mnóstwo biżuterii. Choć styl Magdy Gessler czasem wzbudza kontrowersje, to jest jednym z jej znaków rozpoznawczych. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę TVN, kiedy wychodziła z restauracji i całą uwagę przyciągają buty Magdy Gessler. Sandały w mroźny wieczór to dość zaskakujący wybór. Zobaczcie sami! Zobacz także: TYLKO U NAS: Magda Gessler o "Kuchennych rewolucjach": "Ja jestem robotnicą, gotuję, ale i... czyszczę kibel" Co prawda, Magda Gessler z restauracji wyszła prosto do taksówki, ale mimo wszystko stylizacja wydaje się nie do końca dostosowana do pory roku. Zobaczcie więcej zdjęć Magdy Gessler!