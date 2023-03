Klaudia El Dursi 28 lutego obchodziła 34. urodziny. Tego dnia nie mogło przy niej zabraknąć partnera, Jacka Leszczyńskiego. Ukochany dopilnował, żeby celebracja miała naprawdę wyjątkową oprawę. Zobaczcie, jak świętowali wielki dzień prezenterki.

Klaudia El Dursi świętowała urodziny z partnerem. Kolacja, lawina życzeń i święcąca alejka

Klaudia El Dursi w show-biznesie czuje się jak ryba w widzie. Jej kariera wystrzeliła po tym, gdy jako pierwsza uczestniczka w historii programu "Top Model" otrzymała Złoty Bilet, pozwalający jej ominąć etapy castingów i od razu zamieszkać w domu modelek. Mimo że ostatecznie nie wygrała programu, to wielki świat i tak się o nią upomniał. Klaudia El Dursi została prowadzącą miłosny format "Hotel Paradise" i dziś chyba już nikt nie wyobraża sobie tego show bez udziału pięknej gwiazdy.

Modelka przebywa obecnie na planie kolejnej edycji show, która będzie emitowana jesienią. I właśnie w egzotycznej Kolumbii, w przerwie między zdjęciami, Klaudia El Dursi świętowała swoje 34. urodziny. Wygląda na to, że zapamięta ten dzień na długo.

Instagram/@klaudia_el_dursi

Zobacz także: Klaudia El Dursi świętuje 34. urodziny. Jak wyglądała na początku kariery? Mamy jej zdjęcia sprzed 15 lat

Gospodyni "Hotelu Paradise" pochwaliła się na InstaStories, jak wyglądały przygotowane dla niej niespodzianki. Stwierdziła, że było magicznie, więc partner niewątpliwie trafił w jej gust. Zakochani nie tylko raczyli się wykwintnym trunkiem, ale i zjedli romantyczną kolację we dwoje. I to gdzie! Na plaży, tuż pod palmą, rozstawiono podświetlany baldachim. Pod spodem stanął zastawiony stół oraz dwa fotele. Ale to nie wszystko - do namiotu wiodła alejka ułożona z zapalonych lampek, co sprawiło, że zrobiło się jeszcze bardziej nastrojowo.

Instagram/@klaudia_el_dursi

Wzruszona jubilatka dziękowała również na Instagramie swoim fanom, którzy dosłownie zasypali ją życzeniami:

Dostałam taki ogrom życzeń od was, że nawet nie wiem, czy zdołam je wszystkie przeczytać! (...) Będę się starała każdemu odpisać, chociażby serduszkiem. Ale jak nie otrzymacie ode mnie odpowiedzi, to chcę, żebyście wiedzieli, że czytam i bardzo dziękuję - powiedziała w krótkim wideo

Instagram/@klaudia_el_dursi

Zobacz także: Klaudia El Dursi o wczesnym macierzyństwie: "Miałam poczucie straty"

Przypomnijmy, że Klaudia El Dursi tym razem spędzi na planie "Hotelu Paradise" dwa miesiące, a nie jak poprzednio - cztery. Mimo to przygotowanie do wyjazdu było dla niej ogromnym wyzwaniem logistycznym, co zrelacjonowała w sieci. Czekamy z niecierpliwością, by dowiedzieć się, jakie inne niespodzianki przygotowali widzom producenci show.

Pięknej gwieździe "Hotelu Paradise" jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego oraz dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

Instagram/Klaudia El Dursi