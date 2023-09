Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik, którzy poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" , świętują drugą rocznicę ślubu! Z tej okazji na instagramowym koncie Agnieszki pojawiło się mnóstwo zdjęć z tego dnia, których wcześniej nie widzieliśmy. Ponadto w relacji, którą zamieściła szczęśliwa żona Wojtka, możemy zobaczyć, jak Agnieszka przygotowywała się do tego wydarzenia, a także, jak para świętuje swoją rocznicę. Musicie zobaczyć te piękne fotografie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Takiej niespodzianki od Agnieszki na rocznicę Wojtek się nie spodziewał! "Sesja zdjęciowa w trójkę?" Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętują drugą rocznicę ślubu Dokładnie 16 lutego 2019 roku, Agnieszka i Wojtek spotkali się po raz pierwszy. Mało tego - to właśnie tego dnia wzięli ślub! Jak wiadomo, para brała udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i nie miała wpływu na wybór swojego przyszłego małżonka. Na szczęście eksperci programu spisali się na medal i idealnie dopasowali tę dwójkę. Agnieszka i Wojtek od pierwszych chwil znaleźli wspólny język i od razu pomiędzy nimi zaiskrzyło. Para zamieszkała razem jeszcze w trakcie trwania eksperymentu, a więc zaledwie po kilku tygodniach znajomości! I tak ich małżeństwo szczęśliwie trwa do teraz. Dziś Agnieszka i Wojtek świętują swoją drugą rocznicę ślubu! Celebrytka w swoim najnowszym poście na Instagramie, wróciła do wydarzeń sprzed dwóch lat i pochwaliła się uroczymi fotografiami w towarzystwie ukochanego. Dwa lata temu dano mi możliwość wzięcia udziału w @slubodpierwszegowejrzeniatvn , dziś wracają do mnie wspomnienia jakby to było wczoraj... Kiedy stanęłam przed drzwiami...