2551 zł za kolację z Joanną Brodzik! i dokładnie tyle samo za wieczór z Małgorzatą Kożuchowską? Nie jest to kwota, którą możecie się "wkupić w łaski" gwiazd. Gwiazdy same wystawiły kolacje z sobą na licytacje! To niepowtarzalna możliwość dla wszystkich wielbicieli polskiego show-biznesu! Dzięki fundacji "Mam marzenie" można spędzić miły wieczór i zjeść kolację w towarzystwie swojej ulubionej gwiazdy! Na stronie charytatywni.allegro.pl właśnie trwają licytacje spotkań ze znanymi osobami.

Reklama

Ostatnio liderkami był Joanna Brodzik i Małgorzata Kożuchowska. Za nim Magda Gessler - jej fan chce zapłacić 1325 zł za kolację. Potem Marcin Prokop, Ewa Wachowicz, Ewa Drzyzga , Ania Karczmarczyk, Mikołaj Roznerski. Wieczór z nimi to koszt ok. 1000 zł. To jednak nie wszystkie propozycje. Wśród gwiazd, biorących udział w akcji znaleźli się m.in. Dawid Kwiatkowski, Magda Steczkowska, Monika Kuszyńska, Daria Widawska i wiele innych!

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację marzeń podopiecznych Fundacji. Licytacja potrwa jeszcze 6 dni!

A wy ile zapłacilibyście za kolację ze swoim idolem?

Zobacz także

Zobacz też: Mikołaj Roznerski zazdrosny o partnera Marceliny Zawadzkiej? WIDEO

Joanna Brodzik

Mikołaj Roznerski

Reklama

Ewa Drzyzga