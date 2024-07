1 z 6

Rafał Majka został brązowym medalistą olimpijskim! Do dziś trudno nam zapomnieć ten niewiarygodny wyścig i emocjonujący finisz naszego kolarza. A jak zareagowała na to zwycięstwo jego żona Magda? W wywiadzie, którego udzieliła "Super Expressowi" tłumaczy, że emocje były ogromne. I bardzo mocno trzymała kciuki...

Nie czułam rąk. Już w nocy zobaczyłam, że mam na dłoniach siniaki. Nie mogłam spać, emocje były tak wielkie, że zasnęłam na chwilę dopiero po piątej rano - opowiada w rozmowie z "SE" Magda Majka.

Żona naszego najlepszego kolarza zdradziła, że przed wyjazdem męża do Rio modliła się, żeby Rafał Majka dojechał do mety bez żadnej wywrotki. I udało się!

To było już ponad jego siły, dokonał niebywałej rzeczy. W tak ekstremalnych warunkach zdobył pierwszy od 36 lat medal dla polskiego kolarstwa. To ogromny sukces - mówi Magda na fałach "Super Expressu".

Magda Majka jest niezwykle dumna z męża. Żona naszego olimpijczyka opowiedziała, że podczas pierwszej rozmowy po morderczym wyścigu, Rafał była bardzo szczęśliwy i oboje mieli łzy w oczach.

To niezwykłe wsparcie ukochanej Magdy na pewno pomaga "góralowi" w osiąganiu sukcesów. A jak zaczęła się ta miłość? Od... ślubu, bo Rafał i Magda poznali się w 2006 roku właśnie na weselu. I od tamtej pory są parą. Ale początki ich miłości wcale nie były takie łatwe. Powód? Rafał mieszkał przez dłuższy czas we Włoszech, dlatego przez kilka lat żyli na odległość. Do dziś zresztą Magda przyzwyczajona jest, że męża nie ma często w domu. Podobno wspólnie spędzają zaledwie 100 dni w roku ;)

Mieszkają w Zegartowicach, mają dom z ogrodem, uwielbiają spędzać wspólnie czas oglądając komedie lub siedząc na tarasie i podziwiając góry. Ona zajmuje się domem, ale i on czasem... coś ugotuje (podobno robi świetne makarony!). W 2014 roku para wzięła ślub. Podobno wcale się nie kłócą!

W domu decydujące zdanie zazwyczaj należy do Rafała. Ale mnie to nie przeszkadza. Uważam, że facet powinien być facetem i umieć postawić na swoim - powiedziała Magda w 2015 roku w wywiadzie dla "Super Expressu".

