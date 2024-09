Rafał z "Rolnik szuka żony" wybrał pięć kandydatek, które zaprosił na randkę z aktywnościami. Jedna z nich skrywała jednak tajemnicę. W końcu zdobyła się na odwagę, by wyznać rolnikowi prawdę.

Zapomniałam mu powiedzieć o ważnej rzeczy, nie wiem, jak on się na to zapatruje, mam nadzieję, że to mnie nie skreśli - powiedziała Magda.

Pozostałym uczestniczkom nie podobało się to, co ukryła:

Ciężko mi uwierzyć, że nie miała czasu na randkach, żeby powiedzieć, że... - zawyrokowała Aneta.

Jak zachował się Rafał, jak dowiedział się prawdy?

Kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony" skrywała tajemnicę

Już zwiastun "Rolnik szuka żony" budził emocje w widzach. A co wydarzyło się w odcinku? Po przeczytaniu wszystkich listów rolnicy wybrali kandydatki i kandydatów, których chcieliby poznać na żywo. Wybrani zostali zaproszeni na randkową aktywność, po której rolnicy i rolniczki decydowali, kogo zaproszą do siebie na gospodarstwo. Podczas spotkania z Rafałem, Magdalena nie ukrywała swojego zdenerwowania, okazało się, że ma tajemnicę, do której nie przyznała się rolnikowi. Wiedziały za to o niej jej programowe koleżanki:

O Jezu, a powiedziała już mu?

Ty! Bo my przegapimy tę całą sensację.

Ale, ale ona... ona nie powie mi się wydaje. Ona tak przeciąga to, że ona nie chce tego powiedzieć. Taką... dramę robi.

Magdalena jednak zdobyła się na odwagę i wyjawiła Rafałowi z "Rolnik szuka żony" swój sekret, jeszcze zanim zdecydował, kogo zaprosi na gospodarstwo:

Chciałabym Ci coś powiedzieć, chciałam Ci to powiedzieć na pierwszej randce. Byłam kiedyś w 7-letnim związku, to był związek małżeński. Czy Ci to przeszkadza?

Rafał nie ukrywał, że to wyznanie mocno go zaskoczyło.

Mogę mieć ślub kościelny, nie mam dzieci i mam czystą kartę - zapewniała.

Rozmowę Rafała z Magdaleną z "Rolnik szuka żony" podsłuchiwały inne kandydatki:

No to nie jest taka czysta karta.

Czysta karta, to że od zera zaczyna. - komentowały.

Magdalena była przejęta, że nie chciała, by Rafał poczuł się przez nią zawiedziony, ponieważ zależy jej na budowaniu z nim relacji.

Ciężko mi uwierzyć, że nie miała czasu na randkach, żeby powiedzieć, że miała męża - podsumowała Aneta.

To nie tak, że zapomniała o tym powiedzieć, bo o takich rzeczach się nie zapomina. Chciała trochę tak ukryć.

Magdzie było źle z tym, że od początku nie powiedziała o byłym małżeństwie.

Chciałam Ci to powiedzieć na pierwszym spotkaniu, ale tak jak mówiłam, nie zakładałam, że zajdę aż tak daleko.

Rafał nie ukrywa: "Gdyby napisała to w liście to bym ją od razu odrzucił, a tak to zobaczymy". Ostatecznie okazało się, że rolnik dał jej szansę. Na gospodarstwo oprócz Magdy, zaprosił również Kamilę i Anete.

