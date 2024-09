Rolnicy i rolniczki wybrali już kandydatów i kandydatki, których chcieliby poznać bliżej i czekają na ich wizyty w swoich gospodarstwach. W sieci pojawił się już zwiastun kolejnego odcinka, a w nim... jedna z kandydatek nie może powstrzymać swoich łez.

Łzy w nowym odcinku "Rolnik szuka żony"

Do rolników i rolniczek zjeżdżają się już kandydaci. Stało się jasne, których uczestników i uczestniczki bohaterowie 11. edycji zaprosili na gospodarstwa. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Marcin z "Rolnika" odesłał do domu swoją faworytkę. A także, że tajemnica uczestniczki, którą skrywała przed Rafałem nie sprawiła, że została ostatecznie skreślona. Patrycja przyznała, że była już w małżeństwie, a rolnik nie ukrywał, że gdyby przyznała się do tego już na etapie listów, nie zaprosiłby jej nawet na pierwsze spotkanie. Stało się jednak inaczej, a historia skończyła się dla kobiety szczęśliwie. Jak potoczą się losy uczestników i uczestniczek na gospodarstwach?

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Z nowego zwiastuna "Rolnik szuka żony" wynika, że emocji nie będzie brakować już w pierwszym dniu wizyt na gospodarstwie. Jedna z uczestniczek popłacze się przed kamerami. Widzowie "Rolnika" mogli zobaczyć, jak Patrycja, kandydatka Rafała, jadąc w aucie ociera łzy. Czym zostały wywołane? Tego dowiemy się już w nadchodzącym odcinku.

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Czy fakt, że Patrycja była już w małżeństwie, jednak wpłynie na decyzję Rafała z "Rolnik szuka żony"? Nie jest tajemnicą, że wyznanie uczestniczki było dla niego problematyczne. Czy po czasie zdecydował, że jednak nie chce wchodzić w relację z kobietą po rozwodzie? A może łzy Patrycji są spowodowane zupełnie czymś innym, a jej historia skończy się szczęśliwie?

