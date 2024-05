Mroczkowie nie czekali ani chwili i od razu po poprawinach spakowali walizki i ruszyli w podróż poślubną. Chociaż do niedawna nie pokazywali się razem, po ślubie wszystko się zmieniło i para zasypuje odbiorców kolejnymi kadrami. Podzielili się swoim szczęściem!

Kolejne piękne chwile w życiu Rafała Mroczka i jego żony

Trudno nie zgodzić się, że ślub Rafała Mroczka był jedną z głośniej omawianych ceremonii ostatnich miesięcy. Do tej pory aktor nie dzielił się swoim życiem prywatnym, a już tym bardziej jeśli mówić o sferze uczuciowej. Co ciekawe, fani do końca nie mieli pewności, czy jego serce tak w ogóle jest zajęte! Teraz jednak nikt nie ma już najmniejszych wątpliwości, bowiem w miniony weekend Rafał i Magda uraczyli nas bogatą relacją z własnego ślubu!

Ceremonia była romantyczna, a po niej odbyło się huczne wesele, które zgromadziło wiele gwiazd. Małżonkowie nie poprzestali na jednodniowej imprezie i następnego dnia wszyscy bawili się na poprawinach! Zanim jeszcze emocje opadły zakochani zabrali walizki i pojechali na lotnisko, by udać się w podróż poślubną! Jak się okazało, wylądowali na Bali.

Do czasu ślubu Rafał i Magda ukrywali się przed mediami, natomiast teraz oboje chętnie relacjonują rajskie wakacje, nie szczędząc przy tym wspólnych fotek. Szczególnie ukochana aktora ochoczo wychodzi naprzeciw błyskawicznie rosnącej grupie fanów na Instagramie i regularnie wrzuca nowe kadry. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, że nowożeńcy spędzili czas nie tylko na zwiedzaniu, ale i na oglądaniu pokazu tradycyjnego balijskiego tańca! Udali się również na kolację, a poranek następnego dnia spędzili w basenie! Oboje wyglądają na bardzo szczęśliwych, a miłość wręcz z nich kipi.

Instagram@cze_madzia

Warto wspomnieć, że ślub i podróż poślubna to wciąż nie jedyne rewelacje w ich życiu. Ostatnio osoba z otoczenia Rafała Mroczka wygadała się o poważnym projekcie, a dokładniej ich pierwszym wspólnym domu!

Jedni odpoczywają, drudzy pracują. Czekamy na efekty, Jonatan skwitował wówczas Rafał.

Myślicie, że po powrocie do Polski małżonkowie tak chętnie będą relacjonować również budowę domu?

