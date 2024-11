Magda przyleciała z Chicago, by powalczyć o serce Marcina z "Rolnik szuka żony". Piękna brunetka zawróciła w głowie rolnikowi i była na jego gospodarstwie do samego końca. Ostatecznie Marcin stwierdził, że bliżej jest mu do Ani i odesłał Magdę do domu. Wielu internautów zgadza się z jego decyzją i twierdzi, że Magda nie pasowała na wieś. Teraz uczestniczka show przerwała milczenie i zdradziła, co sądzi na ten temat.

Marcin z "Rolnik szuka żony" odesłał Magdę do domu, a teraz ona zabrała głos

W minioną niedzielę poznaliśmy już wszystkie wybory rolników i rolniczek z miłosnego hitu TVP. Jak wiadomo, najbardziej wahali się Marcin i Rafał, którzy zwlekali z decyzją do ostatniej chwili. Ostatecznie Marcin z "Rolnik szuka żony" dokonał wyboru i postawił na Anię, do której jego serce zabiło mocniej. Magda, która przyleciała do rolnika z Chicago musiała opuścić gospodarstwo, choć już po grillu przeczuwała, że taka będzie decyzja Marcina.

Magda jest bardzo atrakcyjną dziewczyną i wiele osób nie może zrozumieć, dlaczego chciała zamienić Stany Zjednoczone na życie na wsi. Wielu internautów stwierdziło, że nie pasowałaby do gospodarstwa Marcina, a ona z czasem i tak na pewno pozna właściwego mężczyznę. Uczestniczka show postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz.

Madziu jesteś śliczna, inteligentna dziewczyna i szczerze mówiąc, to mi Cię było szkoda do tych jabłek by było. Marcin był za prostym człowiekiem dla Ciebie, na pewno nie narzekasz na brak powodzenia. Życzenie miłego wypoczynku i baw się dobrze — napisała jedna z internautek.

Dziękuję bardzo. Z perspektywy czasu też tak uważam. Pozdrawiam ciepło — odpowiedziała uczestniczka show.

Instagram @magdalenabronis

Internauci również dopytują Magdę o to, co skłoniło ją do wzięcia udziału w "Rolnik szuka żony". Uczestniczka show twierdzi, że nie jest łatwo znaleźć drugą połówkę z takimi samymi wartościami, dlatego postanowiła spróbować czegoś innego.

Oglądam RSŻ i cały czas zastanawiam się, co skłoniło taką kobietę jak Ty do wzięcia udziału w staraniu o serce Rolnika? Czy w Stanach ciężko znaleźć i zbudować coś trwałego, czy może Marcin tak bardzo przypadł Ci do gustu? — zapytała kolejna internautka.

Temat rzeka, ale ogólnie w liberalnym stanie, w jakim mieszkam trudno znaleźć osobę o podobnych bardziej konserwatywnych poglądach. To tak bardzo w skrócie. Pozdrawiam — odpowiedziała Magda.

screen "Rolnik szuka żony"

Decyzja zapadła, a w następnym odcinku zobaczymy odwiedziny Marcina u Ani w domu. Fani z "Rolnik szuka żony" nie mają wątpliwości, że para już wkrótce założy rodzinę. My mocno trzymamy za nich kciuki!

A wy oglądacie 11. edycję "Rolnik szuka żony"?

