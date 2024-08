Choć przegrała w finale, kibice na Lotnisku Chopina w Warszawie powitali Julię Szeremetę jak zwyciężczynię. Niespełna 21-letnia pięściarka wróciła do Polski ze srebrnym medalem. Już przed ostatnią walką stała się gwiazdą, o boksie dawno nie rozmawiano z takim zaangażowaniem. Ostatecznie Szeremeta musiała uznać wyższość Lin Yu-Ting, która wygrała jednogłośną decyzją sędziów. Na twarzy Polki pojawiły się łzy. Podczas spotkania z fanami w ojczyźnie sportsmenka była już w lepszym nastroju.

Reklama

Julia Szeremeta spotkała się z kibicami po powrocie z Paryża

Wszyscy – łącznie z Julią Szeremetą i jej trenerem Tomaszem Dylakiem – wiedzieli, że pięśćiarkę czeka najtrudniejsza walka w życiu, ale do końca mieli nadzieję na zwycięstwo. Sportsmenka ostatecznie wróciła z Paryża ze srebrnym medalem, ale nazwać ją przegraną byłoby nieporozumieniem. Młoda, zaledwie 20-letnia dziewczyna cieszyła się ze swojego sukcesu i była wzruszona powitaniem kibiców na Lotnisku Chopina w Warszawie. Razem z nią świętowali siatkarze – także srebrni medaliści.

Julia Szeremeta Anita Walczewska/East News

Dzisiaj pełna radość. Wzruszyłam się, gdy zobaczyłam, ilu kibiców pojawiło się, aby świętować ze mną sukces. Walki finałowej jeszcze nie analizowałam, ale nie zamierzam na razie zaprzątać sobie tym głowy. Przełożę to na inny okres – powiedziała Szeremeta.

Powody do radości są, ponieważ to pierwszy olimpijski medal w boksie dla Polski od 1992 roku. W dodatku to pierwszy medal wśród pięściarek w historii. Nic dziwnego, że Szeremeta zapomniała już o łzach i celebruje swój wielki moment.

Julia Szeremeta Wojciech Olkusnik/East News

Jestem z siebie bardzo zadowolona. Wicemistrzostwo olimpijskie to zawsze było spełnienie marzeń – przyznała sportsmenka.

Czy niedługo zobaczymy 20-latkę na ringu w walkach zawodowych? Tego urodzona w Chełmie pięściarka jeszcze nie wie. Natomiast zamierza wystartować w igrzyskach olimpijskich w 2028 roku. Impreza ma odbyć się w Los Angeles.

Julia Szeremeta Wojciech Olkusnik/East News

Na razie skupiam się na boksie olimpijskim, nawet nie myślałam nad przejściem do profesjonalnego. za 4 lata kolejna olimpiada, na którą będę się przygotowywała – wyjaśniła Szeremeta.

Ogromne zainteresowanie pięściarką, która 24 sierpnia skończy dopiero 21 lat, to dla niej spore zaskoczenie. Szeremeta chciałaby, aby boks w Polsce zyskał na popularności – szczególne wśród młodych ludzi.

Zobacz także

Julia Szeremeta Anita Walczewska/East News

Nie spodziewałam się czegoś takiego. Jestem bardzo szczęśliwa, że tyle osób się zainteresowało moją osobą, sportami walki i boksem. Mam nadzieję, że boks olimpijski dzięki temu jeszcze bardziej urośnie – zakończyła.

Po licznych apelach w mediach Julia Szeremeta jednak dostanie mieszkanie, choć PKOl (Polski Komitet Olimpijski) zapowiedział przyznanie lokum jedynie złotym medalistom. Gdy ujawniono, że młoda pięściarka żyje w bardzo skromnych warunkach, znalazła się firma budowlana, która zaoferowała pomoc.

Reklama

Zobacz także: Pilny apel w sprawie Julii Szeremety. W sieci narodowe poruszenie