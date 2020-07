Piękna żona i dwójka dzieci. Oto rodzina Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego tak niewiele o nich mówi?

Choć Rafał Trzaskowski ( 48 ) polityką zajmuje się nie od dziś, jego żony Małgorzaty ( 42 ) w mediach nie było za wiele, a nawet – prawie wcale. Było wiadomo, że polityk jest żonaty i ma dwójkę dzieci, ale to, jaka jest Małgorzata i jakim małżeństwem są Trzaskowscy, wiedzieli chyba tylko ich znajomi. Para uznała, że najwyższy czas to zmienić. 22 czerwca Małgorzata założyła profil na Facebooku, a potem na Instagramie.

„Może zabrzmi to banalnie, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku Kolegium Europejskiego na Natolinie. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl: To będzie mój mąż. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia…”, wspominała w „Vogue’u” Małgorzata.