Tomasz Lis z córką Igą Lis postanowili wybrać się w słoneczne niedzielne popołudnie do restauracji na obiad w centrum Warszawy. Iga nawet na nieoficjalne wyjście z tatą ubrała się bardzo stylowo! Założyła czarny kożuszek, klasyczne jasne jeansy. Do stylizacji dobrała dwa bardzo modne trendy w tym sezonie - czarny choker w formie wiązanego rzemyka na szyi i czarne zamszowe kozaki do kolan. (Zobacz: To prawdziwy HIT! Gdzie kupić czarne kozaki do kolan? SHOPPING)

Jak wam się podoba jej stylizacja?

