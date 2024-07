Kilka tygodni temu wśród polskich celebrytów nastała nowa moda na nagrywanie "splasha" czyli krótkich filmików, w których oblewali się wodą, a następnie nominowali swoich znajomych, aby zrobili to samo. Zabawa dotarła też do Stanów Zjednoczonych, ale w nieco bardziej zorientowanej charytatywnie formie. Przypomnijmy: Splash opanował zagraniczne gwiazdy. Wybraliśmy dla was najlepsze

Niemal codziennie ukazują się nowe filmiki z tzw. "ALS Ice Bucket Challenge", a wśród nominowanych znaleźli się już m.in. Barack Obama, Madonna, a nawet... Wladimir Putin. Tymczasem swoje wideo opublikowała Anna Wintour. Legendarna redaktor naczelna "Vogue'a" dostała nominację od swojej córki i postanowiła podjąć wyzwanie, zapraszając z kolei do zabawy Rogera Federera. Na nagraniu Annie towarzyszy sporo młodego pokolenia jej rodziny i wszyscy mają niezły ubaw.

Pokazała, że ma dystans?

Galeria najciekawszych splashy w wykonaniu zagranicznych gwiazd: