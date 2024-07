11 z 13

Strzelec 22.11-21.12

Miłość: Po chwilach uniesienia, czas na to by zastanowić się - co dalej. Warto teraz pomyśleć o przyszłości, zaplanować coś wspólnie i podjąć decyzje. Ale przede wszystkim zastanów się czego tak naprawdę potrzebujesz i czy stabilizacja uczuciowa da Ci szczęście.

Praca: Doceń bardziej to, co do tej pory udało Ci się osiągnąć na niwie zawodowej, i nie poddawaj się nawet jeśli teraz nie do końca coś Ci wychodzi. Nie popełnia błędów ten, który nic nie robi. A Ty ze swoich wpadek wyciągaj lekcje na przyszłość.

Twoja szansa: Szczęście będzie sprzyjać Ci w finansach, możliwa jakaś wygrana. Trudność natomiast sprawi Ci podejmowanie decyzji. Wycisz się i pozbieraj myśli