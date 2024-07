Oliwer Kubiak i Jacek Jelonek wybrali się do Włoch, by móc wspólnie świętować swoją rocznicę związku. Polski "Prince Charming" nie spodziewał się jednak, że jego ukochany postanowi przed nim klęknąć, by zapytać o jego rękę. Wszystko zostało uwiecznione na nagraniu, a gwiazdy już ślą swoje życzenia parze.

Zaręczyny Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka z "Prince Charming"

Jacek Jelonek jako pierwszy "Prince Charming" szukał miłości w programie, a o jego względy walczyło aż 13 mężczyzn. Jego serce zdobył Oliwer Kubiak, z którym od dłuższego czasu tworzy udany związek. Panowie dzielą się swoim szczęściem na Instagramie, a fani chętnie śledzą historię ich miłości. W ubiegłym roku Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zostali parą roku w plebiscycie Party — czytelnicy mieli racje, ich relacja jest szczera i prawdziwa. Para postanowiła wyjątkowy sposób świętować swoją rocznicę związku i zdecydowała się na romantyczny wyjazd do Włoch. W tym wyjątkowym dniu uczestnik show postanowił zadać ważne pytanie swojemu ukochanemu.

Na swoim koncie na Instagramie Oliwer Kubiak udostępnił wzruszające nagranie, na którym podczas wycieczki do Włoch postanowił oświadczyć się swojemu ukochanemu. Na nagraniu widać, że Jacek Jelonek niczego nie podejrzewał i nie krył swojego szczęścia, gdy jego partner klęknął przed nim na kolano, by prosić o jego rękę.

Nie mogę powstrzymać się od niezakochania się w Tobie. Powiedział tak 02.07.2024 — napisał Oliwer Kubiak.

Nagranie mocno poruszyło nie tylko internautów, ale i wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu, którzy już złożyli swoje gratulacje parze. Panowie otrzymali niesamowite wsparcie i wiele ciepłych słów.

Awwwwww. Gratulacje — napisała Karolina Gilon.

Gratulacje. Awwwww — napisała Sylwia Bomba.

Od razu mówiłem, że to nie ustawka tam w ''Prince Charming'' było czuć miłość. Gratulacje

Boże jak czekałam na tą chwilę, jesteście dla siebie stworzeni. Życzę tak gorącej miłości, jaką macie do późnej starości — piszą internauci.

My również dołączamy się do gratulacji.

